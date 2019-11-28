Microsoft, Xbox fiyatlarını indirdi
Microsoft, Black Friday haftasında popüler oyun konsol serisi Xbox fiyatlarında kayda değer bir indirime gitti. İşte indirim sonrası yeni fiyatlar...
25 Kasım Pazartesi günü başlayan kampanya kapsamında; 3 oyun hediyeli Xbox One S All-Digital 2299 TL yerine yüzde 40’a varan indirimiyle 1399 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor. En yeni dijital oyunlar ise yüzde 65’e varan indirimler yapıldı.
En yeni model Xbox One S All-Digital, Türkiye’de satışa çıkmasının ardından yoğun ilgi gördü. Bu yoğun ilginin eXtra Cuma indirimiyle daha da artması öngörülüyor. Alışılmışın dışında disksiz yapısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Xbox One S All-Digital, tamamen dijital oyunlardan oluşan kütüphanesiyle sınırsız oyun deneyimi sunuyor. Kusursuz 4K ve HDR görüntü deneyimi sağlayan konsol, multimedya özellikleriyle Netflix, YouTube, Spotify ve Microsoft Edge gibi uygulamaların en güncel versiyonlarını kullanma imkânı tanıyor.
Xbox’a özel oyun üyelik servisi olan Game Pass, aylık 29.99 TL fiyatıyla her ay yeni oyunları kullanıcılarına sunuyor. PES 19, Forza Horizon 4 ve PUBG gibi oyunlara ek olarak birçok popüler oyun içeren Xbox Game Pass ile 200'ün üzerinde oyuna sınırsız erişim sağlanıyor.
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