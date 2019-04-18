Microsoft, Xbox fiyatlarında indirime gitti
Xbox, bahar indirimi kapsamında Xbox Store’da indirimler sunmaya başladı. Xbox oyuncuları 22 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya boyunca tüm oyunlarda indirimlerden yararlanabilecek. Game Pass ve Live Gold kampanyaları ise 13 Mayıs’a kadar geçerli olacak.
Xbox, bahar indirimleri kampanyası kapsamında Xbox kullanıcılarına Game Pass, Live Gold ve Xbox Store’da indirim yaptı.
Forza Horizon 4’ten PES 2019’a, PubG’den Crackdown 3’e kadar 100’den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Game Pass platformunun 3 aylık üyeliği yeni üyelere özel 5.90 TL’ye satın alınabilecek.
Son dönemin popüler Battle Royale oyunu Apex Legends’da kullanılabilecek 1000 Coin ve 1 Aylık Xbox Live Gold üyeliği Bahar İndirimi boyunca yeni üyelere özel sadece 5.90 TL’ye oyun severlerle buluşacak.
Xbox kullanıcıları bahar indirimleri kapsamında Xbox Store’da yüzde 65’e varan indirim sunuyor. Oyun severler 22 Nisan’a kadar Red Dead Redemption 2, FIFA 19 gibi oyunlara indirimle sahip olacak.
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