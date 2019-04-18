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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.04.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

Microsoft, Xbox fiyatlarında indirime gitti

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Microsoft, Xbox fiyatlarında indirime gitti

Xbox, bahar indirimi kapsamında Xbox Store’da indirimler sunmaya başladı. Xbox oyuncuları 22 Nisan’a kadar devam edecek olan kampanya boyunca tüm oyunlarda indirimlerden yararlanabilecek. Game Pass ve Live Gold kampanyaları ise 13 Mayıs’a kadar geçerli olacak.

Xbox, bahar indirimleri kampanyası kapsamında Xbox kullanıcılarına Game Pass, Live Gold ve Xbox Store’da indirim yaptı. 

Forza Horizon 4’ten PES 2019’a, PubG’den Crackdown 3’e kadar 100’den fazla Xbox One ve Xbox 360 oyununa sınırsız erişim sunan Game Pass platformunun 3 aylık üyeliği yeni üyelere özel 5.90 TL’ye satın alınabilecek.

Son dönemin popüler Battle Royale oyunu Apex Legends’da kullanılabilecek 1000 Coin ve 1 Aylık Xbox Live Gold üyeliği Bahar İndirimi boyunca yeni üyelere özel sadece 5.90 TL’ye oyun severlerle buluşacak.

Xbox kullanıcıları bahar indirimleri kapsamında Xbox Store’da yüzde 65’e varan indirim sunuyor. Oyun severler 22 Nisan’a kadar Red Dead Redemption 2, FIFA 19 gibi oyunlara indirimle sahip olacak.

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