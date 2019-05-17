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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
17.05.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Microsoft ve Sony bulutta ortak oluyor

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Microsoft ve Sony bulutta ortak oluyor

Küresel ölçekte faaliyet gösteren ve oyun konsol pazarında birbirlerine rakip olan teknoloji şirketleri Microsoft ve Sony, bulut sistemleri sektöründe ortaklığa gidiyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Japon teknoloji devi Sony, oyun konsolu alanındaki en büyük rakiplerinden Microsoft'un bulut sistemi Azure'yu kullanacak. İki firma yapay zeka sistemleri ve yarı iletken teknolojileri alanında da iş birliği yapacak.

Sony Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, konuyla ilgili açıklamasında, "İki şirket bazı alanlarda rekabet ediyor olsa da Microsoft bizim için uzun yıllar boyunca kilit bir iş ortağı oldu." ifadesini kullandı.

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella da Sony'nin hem eğlence hem de teknoloji alanında uzun süredir lider olduğunu, taraflar arasındaki iş birliğinin inovasyon tarihine geçeceğini belirtti.

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