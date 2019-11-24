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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.11.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Microsoft Translator ile 50’den fazla dile anında çevrildi

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Microsoft Translator ile 50’den fazla dile anında çevrildi
Fotoğraf: iStock

İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen “Smart City Expo World Congress” Dünya Akıllı Şehirler Fuar ve Kongresi’ne katılan Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Microsoft’un inovatif vizyonuyla geliştirilen ve Türkiye’de uygulanan akıllı şehir örneklerini tüm dünyadan katılımcılara sundu. Erkul’un konuşması, tüm dünyadan katılımcılar için yapay zekâ destekli Microsoft Translator ile 50’den fazla dile anında çevrildi.

Bu yıl 18 – 20 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Smart City Expo'da şehircilik ve belediye hizmetleri ile ilgili teknolojik uygulamalar, alt yapı ve çevre dostu projeler katılımcılara sunuldu. Kongre bu yıl Dijital Dönüşüm, Kentsel Çevre, Kapsayıcı ve Paylaşan Şehirler ve Hareketlilik olmak üzere 5 ana başlık altındaki problemler üzerine yoğunlaştı. Akıllı şehirler için ilham veren uzmanların konuşmalarına ve 1000’den fazla teknoloji firmasına ev sahipliği yapan kongreye katılan Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Microsoft’un desteğiyle Türkiye’de hayata geçen inovatif örnekleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’den gelen bir delegasyon, yapay zekâdan güç alan akıllı şehircilik trendleri hakkında bilgi aldı.

Microsoft Translator ile 50’den fazla dile anında çevrildi

Fotoğraf: Microsoft Türkiye

Erkul: “İnsan odaklı ve yapay zekâ ile desteklenen akıllı şehir sistemleri geliştiriyoruz”

Dr. R. Erdem Erkul, konuşmasında şunlara değindi: “Vatandaşların katkısı olmadan akıllı şehir projelerimiz eksik kalacaktır. Vatandaşlara dokunmayan çözümler akıllı olamıyor çünkü akıllılık sadece bir kelime değil, bir tutumdur. Akıllı şehirlerle ilgili çözüm alanımızı sadece şehirler değil, akıllı topluluklar ve akıllı vatandaşlar da oluşturuyor. Biz de vatandaşlarımızı göz önünde tutarak, onların hayatlarına dokunacak çözümlerimizi iş ortaklarımız ile geliştiriyoruz. Örneğin, Akıllı Atık Toplama Sistemi Evreka ile akıllı atık toplama sistemleriyle maliyetlerin azaltılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması, CO2 salınımının azaltılması, zaman ve enerji kaybının önlemesi sağlanıyor. Evreka şu an İstanbul'daki Tuzla, Başakşehir ve Selçuklu da dâhil olmak üzere 20 belediyede kullanılıyor. Seyisco Yol Bakım ve Analiz Sistemleri ile bakım maliyetlerinde yüksek tasarruf, kazaların önlenmesi, vatandaşın yol şikâyetlerinin azaltılması, yol ömründe uzama, yol bakım görevlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması hedefleniyor. Speech to Text teknolojisiyle çalışan Sestek uygulamasıyla belediye meclisi toplantıları yazılı hale getiriliyor. Akıllı aramalar sayesinde yazı işleri birimlerinin verimliliği artırılıyor. Akıllı park yönetimi sunan Motiwe ise, vatandaşlara sunduğu mobil uygulamalar ve akıllı operatör sistemleriyle kamu ve özel otoparkların kârlılığını, kapasitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor. Microsoft’ta inovatif, insan odaklı ve yapay zekâ ile desteklenen sistemler geliştirmeye ve vatandaşlara en modern şehircilik hizmetleri sunan uygulamalara destek vermeyi sürdüreceğiz.”

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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