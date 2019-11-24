Microsoft Translator ile 50’den fazla dile anında çevrildi
İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen “Smart City Expo World Congress” Dünya Akıllı Şehirler Fuar ve Kongresi’ne katılan Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Microsoft’un inovatif vizyonuyla geliştirilen ve Türkiye’de uygulanan akıllı şehir örneklerini tüm dünyadan katılımcılara sundu. Erkul’un konuşması, tüm dünyadan katılımcılar için yapay zekâ destekli Microsoft Translator ile 50’den fazla dile anında çevrildi.
Bu yıl 18 – 20 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde düzenlenen Smart City Expo'da şehircilik ve belediye hizmetleri ile ilgili teknolojik uygulamalar, alt yapı ve çevre dostu projeler katılımcılara sunuldu. Kongre bu yıl Dijital Dönüşüm, Kentsel Çevre, Kapsayıcı ve Paylaşan Şehirler ve Hareketlilik olmak üzere 5 ana başlık altındaki problemler üzerine yoğunlaştı. Akıllı şehirler için ilham veren uzmanların konuşmalarına ve 1000’den fazla teknoloji firmasına ev sahipliği yapan kongreye katılan Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Microsoft’un desteğiyle Türkiye’de hayata geçen inovatif örnekleri katılımcılarla paylaştı. Türkiye’den gelen bir delegasyon, yapay zekâdan güç alan akıllı şehircilik trendleri hakkında bilgi aldı.
Fotoğraf: Microsoft Türkiye
Erkul: “İnsan odaklı ve yapay zekâ ile desteklenen akıllı şehir sistemleri geliştiriyoruz”
Dr. R. Erdem Erkul, konuşmasında şunlara değindi: “Vatandaşların katkısı olmadan akıllı şehir projelerimiz eksik kalacaktır. Vatandaşlara dokunmayan çözümler akıllı olamıyor çünkü akıllılık sadece bir kelime değil, bir tutumdur. Akıllı şehirlerle ilgili çözüm alanımızı sadece şehirler değil, akıllı topluluklar ve akıllı vatandaşlar da oluşturuyor. Biz de vatandaşlarımızı göz önünde tutarak, onların hayatlarına dokunacak çözümlerimizi iş ortaklarımız ile geliştiriyoruz. Örneğin, Akıllı Atık Toplama Sistemi Evreka ile akıllı atık toplama sistemleriyle maliyetlerin azaltılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması, CO2 salınımının azaltılması, zaman ve enerji kaybının önlemesi sağlanıyor. Evreka şu an İstanbul'daki Tuzla, Başakşehir ve Selçuklu da dâhil olmak üzere 20 belediyede kullanılıyor. Seyisco Yol Bakım ve Analiz Sistemleri ile bakım maliyetlerinde yüksek tasarruf, kazaların önlenmesi, vatandaşın yol şikâyetlerinin azaltılması, yol ömründe uzama, yol bakım görevlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması hedefleniyor. Speech to Text teknolojisiyle çalışan Sestek uygulamasıyla belediye meclisi toplantıları yazılı hale getiriliyor. Akıllı aramalar sayesinde yazı işleri birimlerinin verimliliği artırılıyor. Akıllı park yönetimi sunan Motiwe ise, vatandaşlara sunduğu mobil uygulamalar ve akıllı operatör sistemleriyle kamu ve özel otoparkların kârlılığını, kapasitesini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor. Microsoft’ta inovatif, insan odaklı ve yapay zekâ ile desteklenen sistemler geliştirmeye ve vatandaşlara en modern şehircilik hizmetleri sunan uygulamalara destek vermeyi sürdüreceğiz.”
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