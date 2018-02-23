Microsoft Teknoloji Zirvesi 2018'e Altın Sponsor oldu

Microsoft'un 21 Şubat'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği Microsoft Teknoloji Zirvesi 2018'de altın sponsor olan COMPAREX Turkey, aynı zamanda açık kaynak kod çözümleri tarafına da sponsor oldu. 5.000 kişinin üzerinde katılım olan etkinlikte ziyaretçiler, alanında uzman konuşmacıların dijital dönüşüm, siber güvenlik ve yeni nesil teknolojiler konularındaki sunumları ile teknolojinin geleceğine dair yeni fikirlerle buluştular.

Zirvenin KOBİ'lerden uluslararası ölçekli şirketlere dek tüm kurumların teknoloji ihtiyaçlarını ve geleceğe dair fırsatları konuşmak açısından güçlü bir platform yarattığına değinen COMPAREX Turkey CEO'su Irmak Pakdemir, “Bulut çözümleri, büyük veri, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka gibi kavramlarla beraber dönüşüm geçiren global bilişim pazarı, Türkiye gibi ülkelere de tekrar yarışa girmesi için fırsat tanıyor. Bu doğrultuda bulutun ve açık kaynağın sürekli kendini geliştiren ve her geçen gün daha güvenli hale gelen seçenekler olduğunu pazara anlatmamıza olanak sağlayan Microsoft Teknoloji Zirvesi 2018'e, altın sponsor olarak katkıda bulunmaktan memnuniyet duyduk” şeklinde konuştu.

Microsoft Teknoloji Zirvesi'nin açılışı, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu'nun moderatörlüğünde CEO'ların Ajandası Dijital Dönüşüm temalı oturumla başladı. Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, Denizbank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane'nin yer aldığı oturumda zirvede ele alınacak konuların, Türkiye'nin teknoloji atılımları yapabilmesindeki önemine değinildi.

Açılış oturumunun ardından sunumlar 5 ayrı salonda ve fuaye alanında, eş zamanlı olarak devam etti. Salonlarda sunumlar yapılan temalar perakende ve ulaşım, üretim ve enerji, finans ve sigortacılık, akıllı bulut, dijital işyeri ve siber güvenlik konularını kapsarken, fuaye alanında da startup konulu sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Akıllı Bulut salonunda COMPAREX Turkey adına Mustafa Kara da bir sunum gerçekleştirdi ve Azure Servisleri ile Tarımsal İnovasyon konulu panel, ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.