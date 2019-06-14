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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.06.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Microsoft Teknoloji Merkezi İstanbul’da kapılarını açtı

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Microsoft Teknoloji Merkezi İstanbul’da kapılarını açtı

Türkiye’deki yatırımlarına hız veren Microsoft, Türkiye’deki şirketleri geleceğe hazırlamak ve yerli yazılımları dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Microsoft Teknoloji Merkezi’ni İstanbul’da açtı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğini yaptığı açılış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katılımıyla gerçekleşti. Buluttan destek alarak kurumların dijital dönüşümüne güç ve hız katan birçok yenilik, Ortadoğu ile Afrika Bölgesi’nin yeni nesil ilk teknoloji merkezi olan Microsoft Teknoloji Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Bireylerin ve kurumların daha fazlasını başarmaları için çalışmalarını sürdüren Microsoft, Türkiye’deki yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Bulut teknolojilerinden yapay zekâya, IoT ve akıllı ev çözümlerinden robotlu üretim teknolojilerine, eğitim araçlarından modern çalışma ve akıllı şehir platformlarına kadar birçok yenilik, dünya ile aynı anda Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla Microsoft Teknoloji Merkezi’ndeki yerini aldı. Microsoft Teknoloji Merkezi’nde yerli yazılım şirketleri de kendi yazılımlarını uluslararası ziyaretçilerle buluşturma imkânına kavuştu. 

“Microsoft, Türk firmalarının dünyaya açıldığı pencerelere bir yenisini daha ekleyecek”

Microsoft Türkiye’nin İstanbul Ofisi bünyesinde kurulan Microsoft Teknoloji Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Açılışını yaptığımız bu mekanın; Microsoft’un Orta Doğu ve Afrika Bölgesindeki ilk yeni nesil teknoloji merkezi olması, bizler için ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye’ye duyulan güvenin ve teknoloji alanında geldiğimiz noktanın açık bir göstergesi olan Microsoft Teknoloji Merkezi’nin, ülke ekonomisine paydaşlarla beraber önümüzdeki dönemde 2,5 milyar lira değer oluşturması bekleniyor. Tabi birçok Türk firması da dünya vitrininde boy göstermek üzere bu teknoloji merkezinde yerlerini alacak. Bir başka deyişle, Microsoft, Türk firmalarının dünyaya açıldığı pencerelere bir yenisini daha ekleyecek. Microsoft Teknoloji Merkezi’nde; dijital dönüşümün, akıllı üretim sistemlerinin ve yapay zekâ çözümlerinin uygulamalı örneklerini göreceğiz. Burası; tarım, üretim, sağlık, enerji, otomotiv, finans, perakende gibi farklı sektörler için üretilen yeni nesil teknolojilerle iç ve dış piyasanın ihtiyaçlarına cevap verecek. Ayrıca firmalar bu merkezde, nesnelerin interneti, akıllı şehirler ve evler, bağlantılı fabrikalar, bilişsel servisler, karma içerik gibi gelecek nesil teknolojilerin anlatıldığı 150’nin üzerinde farklı çözümü deneyimleme fırsatı bulacak. Aynı zamanda bu merkez yerli Start-up’ların çözümler geliştirmelerine ve geliştirdikleri çözümleri dünyaya tanıtmalarına da ortam sağlayacak.” 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, " Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerin dijital topraklarıdır. Dijital dönüşüm ofisi olarak bu konuda açık veriyi desteklemekle beraber bir avuç toprağımızı koruduğumuz gibi 1 bayt verimizin de amacı dışında kullanımına müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı. 

En yeni dijital dönüşüm teknolojileri Türkiye’de

Türkiye’deki kurumların dijitalleşme yolculuğunda en yenilikçi ve güvenilir yol arkadaşı olduklarını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Uzun zamandır kurduğumuz bir hayalimiz daha gerçek oldu; Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin yeni nesil ilk Microsoft Teknoloji Merkezi’ni İstanbul’da açtık. Paris ve Oslo gibi önemli şehirlerden sonra İstanbul’da açılan Microsoft Teknoloji Merkezi, ülkemiz için bir gurur kaynağı. Bu adım, 1993 yılından beri Türkiye’de güçlü bir varlık gösteren Microsoft’un bu topraklara ve insanlarımıza olan güveninin bir simgesidir. Bulut platformundan güç alan en yeni teknolojilerimizle iş ortaklarımızın dijital dönüşümünü hızlandıracağız. Şirketlere, dünyada ve Türkiye’de yürüttüğümüz dönüşüm projelerinden örnekler gösterip tanıtımlar yapacak, fikirlerin hayalden gerçeğe dönüşümünü birlikte deneyimleyeceğiz. Microsoft olarak güvenlik teknolojilerine dünya çapında yılda bir milyar dolardan fazla yatırım yapıyoruz. Veri hakimiyetini tamamen müşteriye bırakan etik politikalarımız kapsamında müşterilerimizin verisi koruma altında. En yeni güvenlik sistemlerimiz de Microsoft Teknoloji Merkezi’nde sergilenecek.” 

Yerli yazılımlar dünya pazarlarına açılıyor

Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümüne güç katmasının yanında, Microsoft Teknoloji Merkezi’nin Türkiye’de filizlenen yerli yazılım şirketlerinin ürünlerine de ev sahipliği yapacağını ve böylece Türkiye’nin yazılım ihracatını destekleyeceklerini belirten Kansu, sözlerine şöyle devam etti: “Microsoft Teknoloji Merkezi’nde çözümlerini sergileyen iş ortaklarımızın sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Orta Doğu ve Afrika Bölgesine hizmet veren teknoloji merkezimizde, yurtdışından iş insanları gelip burada iş ortaklarımızın geliştirdiği yeni nesil teknolojilerle tanışacak. Ağırladığımız uluslararası gruplar üzerinden yerli yazılım ve yerli çözümlerimizi uluslararası pazarlarla buluşturan bir köprü görevi göreceğiz. Orta Doğu ve Afrika Bölgesinin yeni nesil ilk teknoloji merkezi olan Microsoft Teknoloji Merkezi ile ülkemizi teknoloji çekim merkezi haline getirmek istiyoruz. Merkezimizden güç alarak dünyaya açılan yerli yazılım şirketleri ile Türkiye’nin teknoloji ihraç eden ülke olmasına katkı sunacağız.” 

Buluttan güç alan yeni nesil dijital dönüşüm çözümleri

İkinci nesil teknoloji merkezi olması bakımından, daha ağırlıklı olarak Modern Çalışma ve Dijital Dönüşüm teknolojisi içeren ve bulut üzerinde çalışan yenilikçi teknolojilerin yer aldığı Microsoft Teknoloji Merkezi’nde dijital dönüşüme yönelik birçok çözüm ve hizmet bulunuyor. Sergilenen hizmetler arasında, başta Bulut Bilişim, hibrit bulut ve Yapay Zekâ olmak üzere, IoT, Akıllı Şehir ve Modern İş yerleri için bireysel üretkenlik ve iş birliği uygulamaları, en yeni güvenlik sistemleri gibi, dijital dönüşüm uygulamaları yer alıyor. Bunların yanında, Akıllı Ev Sistemleri, Eğitim Araçları, Karma Gerçeklik Deneyimi, Robotik Uygulamalar, Bağlantılı Fabrika, Çok Kanallı Pazarlama çözümlemeleri, Bilişsel Teknolojiler gibi yeni nesil hizmetler de ziyaretçilerini bekliyor. Sanal Veri Merkezi Turu, GDPR ve KVKK uyumluluk demoları da ziyaretçilere sunulan deneyimler arasında yer alıyor.

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