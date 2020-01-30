Microsoft Teams platformuna Google'dan rakip geliyor

Google'ın Hangouts Chat, Hangouts Meet, Gmail ve Google Drive dahil bir dizi önemli servisi tek çatı altında birleşiyor. Microsoft'un Teams platformuna rakip olarak ortaya çıkması beklenen yeni Google platformu, servisleri tek merkezde toplayıp kurumsal iletişim hizmetine dönüşecek. Google'ın bu noktada amacı ise Microsoft Teams platformunda olduğu gibi üretkenliğin öne çıkarılması...



Peki Google'ın bu yöndeki çalışmaları ne durumda? Google'a yakın kaynakların iddiasına göre şirketin Bulut teknolojileri biriminin başında olan Thomas Kurian, geliştirilen uygulamayı iş ortaklarıyla halihazırda paylaşmış durumda ve bu platformun G Suite'in bir parçası olma ihtimali de hayli yüksek.



Microsoft cephesine geldiğimizde ise Teams platformunda gösterdiği başarı göz ardı edilecek gibi değil. Şirketin Teams servisi, 4 aylık sürede 7 milyon kullanıcı artışı sağlarken, toplamda 20 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Microsoft Teams ile Slack kıyas edildiğinde yazılım devinin aktif kullanıcı sayısını iki katına çıkardığı söylenebilir.



