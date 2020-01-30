MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicrosoft Teams platformuna Google'dan rakip geliyor
GeriTeknoloji Microsoft Teams platformuna Google'dan rakip geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 30.01.2020 - 08:17,Son Güncelleme:/

Microsoft Teams platformuna Google'dan rakip geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Microsoft Teams platformuna Google'dan rakip geliyor

Dünyanın önde gelen iki teknoloji üreticisi Microsoft ve Google, pek çok alanda yarış halinde. Son gelen haberler ise Microsoft'un bir süredir kullanıcıların hizmetinde olan Teams platformuna Google'dan rakip geldiğini ortaya koyuyor.

Google'ın Hangouts Chat, Hangouts Meet, Gmail ve Google Drive dahil bir dizi önemli servisi tek çatı altında birleşiyor. Microsoft'un Teams platformuna rakip olarak ortaya çıkması beklenen yeni Google platformu, servisleri tek merkezde toplayıp kurumsal iletişim hizmetine dönüşecek. Google'ın bu noktada amacı ise Microsoft Teams platformunda olduğu gibi üretkenliğin öne çıkarılması... 

Peki Google'ın bu yöndeki çalışmaları ne durumda? Google'a yakın kaynakların iddiasına göre şirketin Bulut teknolojileri biriminin başında olan Thomas Kurian, geliştirilen uygulamayı iş ortaklarıyla halihazırda paylaşmış durumda ve bu platformun G Suite'in bir parçası olma ihtimali de hayli yüksek.

Microsoft cephesine geldiğimizde ise Teams platformunda gösterdiği başarı göz ardı edilecek gibi değil. Şirketin Teams servisi, 4 aylık sürede 7 milyon kullanıcı artışı sağlarken, toplamda 20 milyon aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Microsoft Teams ile Slack kıyas edildiğinde yazılım devinin aktif kullanıcı sayısını iki katına çıkardığı söylenebilir.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle