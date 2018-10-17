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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
17.10.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Microsoft tarayıcıları için 20 yıllık dönem sona erdi

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Microsoft tarayıcıları için 20 yıllık dönem sona erdi

Transport Layer Security veya kısaca TLS olarak adlandırılan web bağlantı güvenliği yakın zamanda eski sürümlerine desteğini kesecek. Tarayıcılar da buna hazırlık yapıyor.

İnternetin ilk kullanıma sunulduğu dönemlerde Internet Engineering Task Force grubu tarafından web bağlantılarını şifrelemek ve güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen TLS protokolü, aradan geçen 20 yılda çok gelişti. Yeni sürümler daha iyi güvenlik sunarken ilk sürümler ise artık saldırılara açık hale geldi. Tarayıcılar da bu sürümleri kaldırmaya başladı.

Internet Engineering Task Force grubu hali hazırda TLS 1.2 sürümünü tavsiye ediyor. TLS 1.0 ve TLS 1.1 sürümleri için ise yıl sonuna doğru teknik desteğin kesilmesi bekleniyor. Ayrıca yıl başlarında TLS 1.3 sürümüne de onay verilmiş.

Microsoft yaptığı duyuruda Edge ve Internet Explorer tarayıcılarından ilk TLS sürümlerini kaldıracağını duyurdu. Ortaya çıkması muhtemel açıklardan kaçınmak amacıyla 2020 yılının ilk yarısında TLS 1.0 ve TLS 1.1 sürümleri varsayılan olarak kapalı olacak. Site sahiplerinin buna göre güncellemelerini yapmaları isteniyor. Firma bugün Edge bağlantılarının sadece yüzde birinin TLS 1.0 ve TLS 1.1 sürümlerini kullandığını ifade ediyor.

SSL Labs ise websitelerinin yüzde 94’ünün TLS 1.2 üzerinden bağlandığını vurguluyor. Yani artık genel anlamda da eski TLS sürümlerine ilgi kalmamış durumda. Yakın zamanda Apple, Google ve Mozilla da benzer duyurular yapmıştı.

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