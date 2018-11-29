Microsoft Surface Pro 7 ortaya çıktı!
İlk Surface modelini 2012 yılında tanıtan Microsoft, tasarımıyla dikkat çekmesi beklenen Surface Pro 7 modelini ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Yaptığı yazılım programlarıyla dikkat çeken Microsoft, laptop pazarında da önplana çıkmak istiyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Surface Pro 6 tasarımının bir önceki modele benzemesi sebebiyle kullanıcılar tarafından tepki toplayan dev şirket bu sorunu çözmeye hazırlanıyor.
Microsoft tarafından Surface Pro 7 için alınan patent görselinin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni laptop'ta tasarımın değişeceği tahmin ediliyor.
Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Surface Pro 7 modelinde bu tasarımının uygulanması halinde daha ince klavye ve ekran çerçeveleri görmüş olacağız.
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