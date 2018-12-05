Microsoft PowerPoint için altyazı güncellemesi geliyor
Microsoft'un yıllardır kulanıcılarından yoğun ilgi gören uygulaması PowerPoint'e yeni özellikler geliyor. Kullanıcılar bakın artık PowerPoint'te nelerle karşılaşacak?
PowerPoint'e canlı altyazı ve açıklama desteği geliyor. Bu sayede sunum yapanlar hem engelli kişilere ulaşabilecek hem de sunumlarını farklı dillerdeki insanlara yapabilecekler.
Sunum yaparken farklı bir dil konuşuyorsanız veya işitme engelli insanların da yer aldığı bir sunum yapıyorsanız bu durum sizi zora sokabilir. Microsoft işte bu kapsamda getirdiği yeni özellikle birlikte bu zorlukların önüne geçmeye hazırlanıyor.
Office 365 aboneleri için Ocak 2019'dan itibaren başlayacak olan gerçek zamanlı altyazı sağlama özelliği yapay zeka destekli olacak ve 12 dili destekleyecek.
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