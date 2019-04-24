Microsoft Paint için sürpriz gelişme: Ölmeyecek
Microsoft'un uzun zamandır fişini çekeceği konuşulan eski göz ağrılarından Paint uygulamasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, Paint'e dokunmamaya karar verdi ve hatta Windows 10 üzerinde de kullanıcıların elinin altında olmaya devam edecek.
Microsoft, aldığı yeni bir kararla Paint uygulamasının fişini çekmekten vazgeçti. Şirket, birçok kullanıcısını üzen bu kararını geri aldı. Konuyla ilgili konuşan Windows Insider Program Ekibi'nden Brandon LeBlanc, Paint'in varlığını sürdüreceğini açıkladı; ancak bir tarih vermedi. Yani Paint'in geçici bir süreyle mi yoksa tamamen de serbest bırakıldığı henüz bilinmiyor.
Microsoft, daha önce aldığı karar neticesinde kullanıcılarını Windows 10 altında Paint 3D'ye geçirmeyi hedeflemiş, bu kapsamda artık eskide kalan Paint'i tamamen işletim sisteminden sökmeyi planlamıştı. Ancak özellikle kullanıcı cephesinden gelen yoğun geri bildirimler neticesinde bu karar değişikliğe uğradı.
Ancak açıklanan son kararda da belirsiz noktalar var. Örneğin Paint'in eski haliyle mi yoksa Paint 3D ile mi kullanıcılara sunulacağı açıklanmadı. Paint 3D'nin en büyük farkı adından da anlaşılacağı üzere 3 boyutlu çizimlerin yapılabilmesine de olanak vermesi.
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