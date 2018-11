Microsoft oyun dünyasından önemli bir ismi satın aldı!

Dünyanın en büyük yazılım üreticisi ve oyun sektörünün gözde isimleri Obsidian Entertainment ve inXile Entertainment güçlerini birleştirdi. Bunlarla da yetinmeyen ikili; Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, South Park: The Stick of Truth ve Pillars of Eternity gibi kült oyunlara imza atmıştı. Şirketin; Fantastic Contraption, Torment: Tides of Numenera ve yakında piyasaya sürülecek Wasteland 3 gibi yapımlara yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapma hedefi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

chip.com.tr'nin haberine göre Microsoft Studios; Halo 343, Hellblade geliştirici Ninja Teorisi, Minecraft yapımcısı Mojang ve We Happy gibi ürünler dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa genelinde 11 video oyun şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Microsoft Studios, Haziran ayında Decay State geliştiricisi Undead Labs ve Forza Horizon studio Playground Games dahil beş yeni şirketi satın aldığını duyurmuştu.

Microsoft Xbox One'ı 2013 yılında piyasaya sürse de, yeterli "orijinal" oyunu piyasaya sürmediğinden dolayı otoriteler tarafından yerden yere vurulmuştu. Firma, şimdilerde bu açığı kapatmak için canla başla çalışıyor.