Microsoft oyun dünyasından önemli bir ismi satın aldı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
13.11.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Microsoft oyun dünyasından önemli bir ismi satın aldı!

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Microsoft oyun dünyasından önemli bir ismi satın aldı!

Yazılım devi Microsoft, Fallout 4: New Vegas ve Wastelands 2'in yapımcılık görevini üstlenen inXile Entertainment'ın büyük bölümünü satın aldı.

Dünyanın en büyük yazılım üreticisi ve oyun sektörünün gözde isimleri Obsidian Entertainment ve inXile Entertainment güçlerini birleştirdi. Bunlarla da yetinmeyen ikili; Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, South Park: The Stick of Truth ve Pillars of Eternity gibi kült oyunlara imza atmıştı. Şirketin; Fantastic Contraption, Torment: Tides of Numenera ve yakında piyasaya sürülecek Wasteland 3 gibi yapımlara yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapma hedefi kamuoyu ile paylaşılmıştı.

chip.com.tr'nin haberine göre Microsoft Studios; Halo 343, Hellblade geliştirici Ninja Teorisi, Minecraft yapımcısı Mojang ve We Happy gibi ürünler dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa genelinde 11 video oyun şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Microsoft Studios, Haziran ayında Decay State geliştiricisi Undead Labs ve Forza Horizon studio Playground Games dahil beş yeni şirketi satın aldığını duyurmuştu.

Microsoft Xbox One'ı 2013 yılında piyasaya sürse de, yeterli "orijinal" oyunu piyasaya sürmediğinden dolayı otoriteler tarafından yerden yere vurulmuştu. Firma, şimdilerde bu açığı kapatmak için canla başla çalışıyor.

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