Outlook üzerinden fatura yatırma dönemi
Geçtiğimiz haftalarda önemli güncellemelerle gündeme gelen mail uygulaması Microsoft Outlook'da fatura yatırma dönemi başlıyor.
Build 2018 etkinliği kapsamında popüler mail uygulaması Outlook'da fatura yatırma döneminin başlayacağını açıklayan Microsoft, böyle bir yol izlenmesinin, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında, etkili bir iletişim kurulmak istenmesinden kaynaklandığını söyledi. Uygulamaya eklenen Microsoft Pay sistemi ile kullanıcılar, başka bir platforma geçmeden e-posta'ları üzerinden ödeme yapabilecek.
Microsoft Outlook'a eklenen bu özellikte, ilk başlarda Intuit, Invoice2Go, Sage, Wave, Xero, Stripe, Braintree, Zuora ve FreshBooks ödeme sistemleri kullanılacak. Son olarak, Microsoft'un bu özelliği önümüzdeki günlerde bazı Outlook kullanıcılarına sunulacak. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde ise bu özelliğin bütün Outlook kullanıcılarına sunulacağı söyleniyor.
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