Microsoft Outlook için önemli güncelleme

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
03.05.2018 - 08:56, Son Güncelleme:

Microsoft Outlook için önemli güncelleme

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Microsoft Outlook için önemli güncelleme

Microsoft'un sahibi olduğu popüler e-posta servislerinden birisi olan Outlook tüm telefonlarda, Windows ve Mac sistemlerde güncellendi. Peki, yeni neler var?

Windows, Mac ve mobil cihazlar için güncellenen Microsoft'un e-posta servisi Outlook, gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılarına tarihi yaklaşmış olan faturaları hatırlatacak. Kullanıcılar, Outlook üzerinden yaklaşan faturalarını, gelen kutusunun üst bölümünde yer alan kart seçeneğinden görebilecek. Ek olarak, ödeme gününe iki gün kala bir uyarı maili daha alacaksınız. 

Microsoft Outlook için önemli güncelleme

Windows tarafına özel olarak ise toplantı seçenekleri daha da geliştirilmiş durumda. Bir etkinlik veya toplantı oluşturan kullanıcılara mekan önerileri sunulacak. Bu öneriler, kullanıcıların önceden bulunduğu yerlere göre hazırlanacak. Bu işlemde Bing'den de yardım alınacak. iOS tarafında ise kullanıcılara, etkinliğe ne kadar sürede ulaşabileceklerinin haberi verilecek. Kullanıcılar, oluşturdukları toplantılarda bulunacak kişilerin, paylaşılan davete cevap verip vermediklerini de öğrenebilecek. Yalnız, bu özellik şimdilik Windows ve web sürümü için aktif durumda. 

Microsoft Outlook için önemli güncelleme

Windows tarafında CC içerikler için de önlemler alınmış durumda. Orijinal içeriklere cevap vermek isteyen kullanıcılar için, gelen mail'in CC olup olmadığı uyarısı da gönderilecek. Yalnız, bahsi geçen bu özelliklerin şimdilik Windows, web ve Mac platformları için geçerli olduğunu unutmayın. Yakın zamanda bu özellikler iOS ve Android için de aktif olacak. 

 

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