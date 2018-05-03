Microsoft Outlook için önemli güncelleme
Microsoft'un sahibi olduğu popüler e-posta servislerinden birisi olan Outlook tüm telefonlarda, Windows ve Mac sistemlerde güncellendi. Peki, yeni neler var?
Windows, Mac ve mobil cihazlar için güncellenen Microsoft'un e-posta servisi Outlook, gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılarına tarihi yaklaşmış olan faturaları hatırlatacak. Kullanıcılar, Outlook üzerinden yaklaşan faturalarını, gelen kutusunun üst bölümünde yer alan kart seçeneğinden görebilecek. Ek olarak, ödeme gününe iki gün kala bir uyarı maili daha alacaksınız.
Windows tarafına özel olarak ise toplantı seçenekleri daha da geliştirilmiş durumda. Bir etkinlik veya toplantı oluşturan kullanıcılara mekan önerileri sunulacak. Bu öneriler, kullanıcıların önceden bulunduğu yerlere göre hazırlanacak. Bu işlemde Bing'den de yardım alınacak. iOS tarafında ise kullanıcılara, etkinliğe ne kadar sürede ulaşabileceklerinin haberi verilecek. Kullanıcılar, oluşturdukları toplantılarda bulunacak kişilerin, paylaşılan davete cevap verip vermediklerini de öğrenebilecek. Yalnız, bu özellik şimdilik Windows ve web sürümü için aktif durumda.
Windows tarafında CC içerikler için de önlemler alınmış durumda. Orijinal içeriklere cevap vermek isteyen kullanıcılar için, gelen mail'in CC olup olmadığı uyarısı da gönderilecek. Yalnız, bahsi geçen bu özelliklerin şimdilik Windows, web ve Mac platformları için geçerli olduğunu unutmayın. Yakın zamanda bu özellikler iOS ve Android için de aktif olacak.
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