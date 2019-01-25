Microsoft Office, nihayet Mac App Store'da yayınlandı
Microsoft, sözünü tuttu, Mac sistemler için hazırladığı Microsoft Office paketini App Store üzerinden kullanıcılara sundu.
Microsoft, Word başta olmak üzere Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive uygulamalarının bulunduğu Office paketini App Store'da kullanıcılara sundu. Bu paketi indirebilmek için kullanıcıların Office 365 aboneliğini edinmesi gerekiyor; aksi halde Office paketini kullanamıyorsunuz.
Microsoft'un internet sitesinden halihazırda indirilebilen Office ile App Store'daki sürüm arasında bir fark yok. App Store'da yayınlanmasının en önemli faydası, kullanıcıların 'tek tıkla' Office paketini cihazlarına indirebilme olanağına kavuşması.
Bunun yanı sıra Office uygulamalarını güncellemek için MUA yani Microsoft Otomatik Güncelleme Aracı'na da ihtiyacınız olmayacak; çünkü güncel sürümleri App Store'dan çekebileceksiniz.
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