Microsoft klavyelere Office tuşu eklemeyi planlıyor
Klavyelerde bir standart olan Windows tuşu ile birlikte Microsoft'un klavyelere yeni bir tuş daha kazandırmak istediği ortaya çıktı. Office tuşunu klavyede görmek isteyen şirket, şimdiden bu tuşun yararları üzerine şirket çalışanları arasında anket düzenleyip bilgi toplamaya başladı bile.
Microsoft'a göre uzun vadede klavyelerde Office tuşunun bulunması oldukça önemli. Bu tuş ile beraber basılacak O, T, W, X, P, D, N, Y ve L gibi harflere de çeşitli kısayollar eklenecek. Yani Office tuşu + S kısayolunu kullandığınızda belge paylaşımı yapabilmeniz mümkün olacak.
Ancak Office tuşunun ne zaman aktif bir şekilde klavyelerde görüleceği belirsizliğini koruyor. Şirket bu yönde araştırmalarını sürdürürken, sadece Microsoft'un isteğiyle klavyelerde Office tuşu görmemiz söz konusu değil. Diğer donanım üreticilerinin de Microsoft'un bu önerisine kulak verip aynı fikirde buluşmaları gerekiyor.
Office tuşunun donanım üreticilerinden ilgi görüp görmeyeceği ise merak konusu.
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