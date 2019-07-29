Microsoft kararını verdi: Xbox arayüzü tamamen değişiyor
Microsoft'un oyun konsolu Xbox için önemli bir değişiklik kapıda: Şirket, Xbox'ın kullanıcı arayüzünü değiştirmek için düğmeye bastı. Peki arayüzde nasıl bir değişiklik bekleniyor?
Sony'nin PlayStation 4 serisi oyun konsollarıyla mücadele eden Microsoft, Xbox'ı bir adım öne çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, bu kez kullanıcılarının hoşuna gidecek yeni bir gelişmeye imza atıyor. Microsoft, Xbox platformu için yeni bir arayüz geliştiriyor. Microsoft'un yaptığı duyuruda söylenene göre ilk olarak alışıldık sekme deneyiminden (sekmeler Twist olarak adlandırılıyor) vazgeçiliyor ve tuşlu sekmeler geliyor.
Yeni sürümde Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community ve Microsoft Store için tuşlar göreceksiniz.Microsoft, artık bu özelliklere "her zamankinden daha hızlı" erişebileceğinizi söylüyor. Tuşlara ilerlemenin ve tıklamanın, sekmeleri değiştirmek için kontrol kolunda bir tuşa basmaktan nasıl daha hızlı olacağı ise henüz belli değil. Umarız bu, tüm işlemin tek bir ekranı temel almasından dolayı, bir miktar performans gelişimi ile de sonuçlanacaktır.
Ayrıca Microsoft, bir kulaklık aracılığıyla Xbox'ınızda Cortana kullanma yeteneğini de sonlandırıyor. Firma, konsol-üzeri deneyimden bulut deneyimine doğru yönelmekte olduğunu söylüyor ve bunun anlamı da, direkt olarak Xbox'ınızla konuşamayacakken, bir Harman Kardon Invoke hoparlörü, bilgisayarınız veya iOS ve Android mobil uygulamaları gibi başka bir Cortana cihazından kontrol etmenizin mümkün olması oluyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle