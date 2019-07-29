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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.07.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

Microsoft kararını verdi: Xbox arayüzü tamamen değişiyor

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Microsoft kararını verdi: Xbox arayüzü tamamen değişiyor

Microsoft'un oyun konsolu Xbox için önemli bir değişiklik kapıda: Şirket, Xbox'ın kullanıcı arayüzünü değiştirmek için düğmeye bastı. Peki arayüzde nasıl bir değişiklik bekleniyor?

Sony'nin PlayStation 4 serisi oyun konsollarıyla mücadele eden Microsoft, Xbox'ı bir adım öne çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, bu kez kullanıcılarının hoşuna gidecek yeni bir gelişmeye imza atıyor. Microsoft, Xbox platformu için yeni bir arayüz geliştiriyor. Microsoft'un yaptığı duyuruda söylenene göre ilk olarak alışıldık sekme deneyiminden (sekmeler Twist olarak adlandırılıyor) vazgeçiliyor ve tuşlu sekmeler geliyor.

Yeni sürümde Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community ve Microsoft Store için tuşlar göreceksiniz.Microsoft, artık bu özelliklere "her zamankinden daha hızlı" erişebileceğinizi söylüyor. Tuşlara ilerlemenin ve tıklamanın, sekmeleri değiştirmek için kontrol kolunda bir tuşa basmaktan nasıl daha hızlı olacağı ise henüz belli değil. Umarız bu, tüm işlemin tek bir ekranı temel almasından dolayı, bir miktar performans gelişimi ile de sonuçlanacaktır. 

Microsoft kararını verdi: Xbox arayüzü tamamen değişiyor

Ayrıca Microsoft, bir kulaklık aracılığıyla Xbox'ınızda Cortana kullanma yeteneğini de sonlandırıyor. Firma, konsol-üzeri deneyimden bulut deneyimine doğru yönelmekte olduğunu söylüyor ve bunun anlamı da, direkt olarak Xbox'ınızla konuşamayacakken, bir Harman Kardon Invoke hoparlörü, bilgisayarınız veya iOS ve Android mobil uygulamaları gibi başka bir Cortana cihazından kontrol etmenizin mümkün olması oluyor.

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