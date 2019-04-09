Microsoft kararını verdi: Tamamen kapatıyor!
Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan Microsoft, hasta kayıtlarının tutulmasını sağlayan HealthVault servisinin fişini çekmeye hazırlanıyor.
Microsoft'un Walgreens ile yaptığı anlaşma çerçevesinde geleceğe dönük planlarında da ciddi değişiklikler oldu; olmaya da devam ediyor. Bu bağlamda bazı uygulamaların fişini çekmeye hazırlanan şirket, HealthVault için düğmeye bastı. 2009'dan bu yana kullanımda olan ve iki yıllık test sürecinin ardından kullanıma sunulan HealthVault, sağlık personelinin ücretsiz olarak kişisel sağlık kayıtlarına erişmesine olanak sağlıyordu.
Ancak Microsoft'un aldığı son karar neticesinde 20 Kasım tarihinden itibaren HealthVault servisi kapatılıyor. Hatta şirket, bu platformu kullananların e-posta adreslerine de bilgilendirme amaçlı e-posta yollamaya başladı bile. Yani kapatılma süreci resmen başlamış durumda.
Microsoft'un Kasım ayını beklemesindeki en önemli sebep ise kullanıcıların verilerini bu tarihe kadar toplayabilmeleri için yeterli zamanı sağlamak.
Şirket, daha önce de Band fitness giyilebilir ürünlerine dair planlarını rafa kaldırmış ve 31 Mayıs'ta son bulacağını açıklamıştı. Benzer şekilde şirket, bu yılın başlarında Health Dashboard servisini de durduracağını duyurmuştu.
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