Microsoft kararını verdi: Flash Player'in son kullanma tarihi açıklandı
Dünyanın önde gelen yazılım üreticilerinden biri olan Microsoft, halihazırda pek çok şirketin desteğini çektiği Adobe Flash Player için son bir karar aldı. Şirket, 2020 yılı sonu itibarıyla Flash Player'a olan tüm desteğini sonlandırıyor. Peki bu ne anlama geliyor?
Flash Player'in yaratıcısı Adobe, 2020 yılı sonu itibarıyla bu yazılıma olan desteğini geri çekeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden bu kez Microsoft devreye girdi ve yine aynı tarihte kendi platformlarından Flash Player desteğini kaldıracağını duyurdu. Bunun anlamı ise şu: Şu an Microsoft'un Edge ve Internet Explorer web tarayıcılarında sorunsuz çalışan Flash Player, 2020 yılı sonu geldiğinde hiçbir şekilde çalışmayacak.
Peki Flash Player'a olan destek neden tamamen kesiliyor? Bunda en önemli etken Adobe Flash Player'ın hayli fazla güvenlik zafiyeti içermesi. Güvenlik açıklarıyla birlikte HTML5 ile arka planda kalan ve önemsizleşen Flash Player, sonunda 2020 yılında hayatına veda edecek.
Böylece web tarayıcıları için önemli bir güvenlik açığı da kendiliğinden kapanmış olacak.
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