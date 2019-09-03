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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
03.09.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Microsoft kararını verdi: Flash Player'in son kullanma tarihi açıklandı

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Microsoft kararını verdi: Flash Player'in son kullanma tarihi açıklandı

Dünyanın önde gelen yazılım üreticilerinden biri olan Microsoft, halihazırda pek çok şirketin desteğini çektiği Adobe Flash Player için son bir karar aldı. Şirket, 2020 yılı sonu itibarıyla Flash Player'a olan tüm desteğini sonlandırıyor. Peki bu ne anlama geliyor?

Flash Player'in yaratıcısı Adobe, 2020 yılı sonu itibarıyla bu yazılıma olan desteğini geri çekeceğini duyurmuştu. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden bu kez Microsoft devreye girdi ve yine aynı tarihte kendi platformlarından Flash Player desteğini kaldıracağını duyurdu. Bunun anlamı ise şu: Şu an Microsoft'un Edge ve Internet Explorer web tarayıcılarında sorunsuz çalışan Flash Player, 2020 yılı sonu geldiğinde hiçbir şekilde çalışmayacak. 

Peki Flash Player'a olan destek neden tamamen kesiliyor? Bunda en önemli etken Adobe Flash Player'ın hayli fazla güvenlik zafiyeti içermesi. Güvenlik açıklarıyla birlikte HTML5 ile arka planda kalan ve önemsizleşen Flash Player, sonunda 2020 yılında hayatına veda edecek.

Böylece web tarayıcıları için önemli bir güvenlik açığı da kendiliğinden kapanmış olacak.

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