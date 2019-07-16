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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
16.07.2019 - 07:45, Son Güncelleme:

Microsoft kararını verdi: Bu oyunları artık oynayamayacaksınız

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Microsoft kararını verdi: Bu oyunları artık oynayamayacaksınız

Microsoft, aldığı yeni bir kararla internet üzerinden kullanıcılarına sunduğu bir dizi oyunun fişini çekiyor. Bu oyunlar arasında bakın hangileri var?

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft, kendisine ait internet oyunlarını sonlandırmaya karar verdi. Pek çok oyuncunun yakından tanıdığı Hearts, Spades, Dama, Tavla ve Reversi isimli oyunlara erişim yakında tamamen kaldırılmış olacak. Hatta Microsoft, oyunların ölüm tarihini bile paylaştı: 22 Ocak 2020. 

Ancak işletim sistemi Windows XP veya Windows ME olanlar için bu süre çok daha erken olacak ve 31 Temmuz tarihinden itibaren oyunlara erişim durdurulacak. Microsoft'un bu kararı almasında yeni teknolojilere yoğunlaşmak istemesi etkili olurken, eskiyen oyunların artık revaçta olmaması, bu oyunları desteklemeyi sürdürmeyi de zaman içinde gereksiz kıldı.

Diğer yandan Microsoft bu oyunların fişini çekerken, xCloud Xbox plaftormu için de çalışmalar artarak sürüyor. Ekimde açılacak olan bu hizmet, Xbox One kitaplığındaki oyunların 3.500'üyle, yani hepsiyle çalışacak ve oyunları tabletlerle telefonlardan oynamaya izin verecek.

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