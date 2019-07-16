Microsoft kararını verdi: Bu oyunları artık oynayamayacaksınız
Microsoft, aldığı yeni bir kararla internet üzerinden kullanıcılarına sunduğu bir dizi oyunun fişini çekiyor. Bu oyunlar arasında bakın hangileri var?
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Microsoft, kendisine ait internet oyunlarını sonlandırmaya karar verdi. Pek çok oyuncunun yakından tanıdığı Hearts, Spades, Dama, Tavla ve Reversi isimli oyunlara erişim yakında tamamen kaldırılmış olacak. Hatta Microsoft, oyunların ölüm tarihini bile paylaştı: 22 Ocak 2020.
Ancak işletim sistemi Windows XP veya Windows ME olanlar için bu süre çok daha erken olacak ve 31 Temmuz tarihinden itibaren oyunlara erişim durdurulacak. Microsoft'un bu kararı almasında yeni teknolojilere yoğunlaşmak istemesi etkili olurken, eskiyen oyunların artık revaçta olmaması, bu oyunları desteklemeyi sürdürmeyi de zaman içinde gereksiz kıldı.
Diğer yandan Microsoft bu oyunların fişini çekerken, xCloud Xbox plaftormu için de çalışmalar artarak sürüyor. Ekimde açılacak olan bu hizmet, Xbox One kitaplığındaki oyunların 3.500'üyle, yani hepsiyle çalışacak ve oyunları tabletlerle telefonlardan oynamaya izin verecek.
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