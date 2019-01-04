Microsoft fısıltınızı bile duyacak, anlayacak!
Yazılım devi Microsoft'un aldığı son patent, şirketin sesli asistanlara yönelik yeni teknolojisini gözler önüne serdi. Sesli asistanlar bu patente göre fısıltıları bile duyabiliyor ve anlamlandırabiliyor.
Microsoft, sessiz komutların kullanılmasıyla sanal asistan kontrolüne imkan tanıyan bir patent aldı. Sesli asistanlara kullanıcılar komut vermek istediklerinde çevrelerini rahatsız etmek istemiyorlarsa artık fısıldayabilecekler. Böylece hem çevrenizdeki kimse sizi işitmeyecek, hem de sanal asistan fısıltı kadar düşük ses tonuyla bile söylenenleri anlayacak, komutlarınızı yerine getirecek.
Yani sanal asistanlarla fısıltıyla konuşma dönemi çok yakında başlayacak gibi görünüyor. Bakalım şirket bu teknolojiyi performansından pek de memnun olmadığı Cortana'da mı yoksa diğer sesli asistanlarda mı kullanacak hep beraber göreceğiz.
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