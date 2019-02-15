Microsoft efsanesi Paint 'ölüm'den yoksa döndü mü?
Microsoft'un yıllar yılı Windows işletim sistemlerinde yer verdiği ve kullanıcıların ücretsiz faydalanabildiği çizim programı Paint'in yayından kaldırılacağı duyurulmuştu; ancak yaşanan son gelişmeler Paint'in bir süre daha 'yaşayabileceğini' ortaya koyuyor.
İki yıl önce Microsoft tarafından "kullanımdan kaldırıldı" ifadesi ile işaretlenen Paint'in, yerini Paint 3D'ye bırakması planlanıyordu. Microsoft'un planı, gelecek Microsoft 10 sürümlerinde Paint'i varsayılan olarak yüklü gelen uygulamaların arasından çıkararak kullanıcıları Paint 3D kullanmaya yönlendirmekti. Paint'in yeni versiyonu, Microsoft Store üzerinden indirilmeye açık durumda.:
Diğer yandan Windows 10'un son Insider yapısında Paint'in çalıştırılması ile uygulamanın kullanımdan kaldırılacağını belirten uyarının artık gösterilmediği ortaya çıktı.
Bu durum, Windows'un Paint'i sonraki Windows versiyonlarından kaldırmayacağını garantilemese de 33 yaşındaki programın yaşamaya devam edeceğine dair bir umut oluşturuyor.
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