Microsoft Dynamics 365 en sevilen CRM uygulaması seçildi

Microsoft’un stratejik adımlar atma imkânı sunmak üzere kurumlar için tasarladığı bağlantılı iş bulut uygulaması Dynamics 365, en sevilen CRM uygulaması seçildi. Müşteri hizmetleri ve deneyimi alanında bağımsız çalışmalar yürüten Nice Medya’nın Türkiye’deki çağrı merkezilerinde 1000’e yakın kullanıcıyla yaptığı ankete göre Dynamics 365 en sevilen CRM uygulaması seçildi.

“Bilgiler değere dönüşüyor”

Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel, konuyla ilgili olarak, “Daha fazlasını başarmaları için kurum ve bireyleri güçlendiren çözümler sunmaya devam ediyoruz. Çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri temas noktalarının birçoğunda Dynamics 365 ile kurumlar kendi inovasyonlarını gerçekleştiriyor. Dynamics 365, müşterilerle etkileşim kurmak, operasyonları en iyi duruma getirmek, ürünleri ve hizmetleri dönüştürmek gibi kurumların dijital dönüşüm süreçlerine katkı sunuyor. Yapay zekâyı tüm veri çeşitlerine uygulayarak CRM ve ERP'de (Kurumsal Kaynak Planlaması) devrim yaratan servisler sunan platform, kurumun her kısmından gelen sinyalleri alıp bunları değerli bilgiye dönüştürüyor. Kurumlar satış artırma teknikleri geliştirmek, yeni müşteri kazanmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek, müşteri etkileşimini yeniden tasarlamak gibi dönüştürücü süreçlerde daha etkili kararlar alıyor” dedi.