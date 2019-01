Microsoft duyurdu: İşte Şubat ayında bedava olan Xbox oyunları

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Microsoft, oyun alanına yatırımlarını bir yandan sürdürürken, Sony ile rekabette geri durmamak adına Xbox yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Diğer yandan Sony'nin ücretli abonelerine yaptığı gibi Microsoft da ücretle abone olunabilen Xbox Live Gold üyeliğine sahip herkese her ay bedava oyun dağıtıyor.



Bu kapsamda şirket, Şubat ayında geçerli olmak üzere bedava olan oyunları duyurdu. Bu oyunlar Xbox One ve Xbox 360 kategorileri altında dağıtılıyor. Bedava olan Xbox One oyunları arasında Bloodstained: Curse of the Moon ve Super Bomberman R yer alıyor. Xbox 360 söz konusu olduğunda ise Assassin’s Creed Rogue ve Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy oyunları ücretsiz hale geldi.



Xbox 360 için ücretsiz olan oyunların Xbox One uyumlu olduğunu ve yeni konsollarda da oynanabildiğini hatırlatalım.