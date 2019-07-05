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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.07.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Microsoft büyük umutlar bağlamıştı, ama tutmadı, kapatılıyor!

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Microsoft büyük umutlar bağlamıştı, ama tutmadı, kapatılıyor!

Yazılım şirketi Microsoft'un 2017 yılında kurduğu ve önemli yatırımlar yaptığı Outings, yolun sonuna geldi. Peki neydi Outings ve Microsoft neden bu kez tutturamadı?

Microsoft için bir nevi 'kuluçka makinesi' olan ve şirketin bulabildiği zaman dilimlerinde projeler üreten Microsoft Garage, önemli başarılara imza atıyor. Örneğin Microsoft Launcher, Earth Lens ve Read My World gibi pek çok uygulama ve çözüm bu oluşumdan türedi. Ancak platformdan çıkan her ürün de aynı başarıyı maalesef gösteremiyor. Outings de tutunamayanlardan...

Bir seyahat uygulaması olan Outings, bekleneni veremeyince Microsoft tarafından fişi çekilmeye karar verildi. Ürünün kullanıldığı süre içerinde, gelen geri bildirimlerin de yardımıyla Microsoft'a bilgi ve tecrübe kazandırdı. Geri bildirimlerden kazanılan bilgiler, artık Bing.com ve Bing arama uygulamalarını geliştirmek için kullanılacak. Bu geliştirmeler şimdilik sadece İngilizce ve ABD Bing masaüstü ve mobil sitelerinde bulunacak.

Outings'in fişinin çekilmesiyle, Bing'e yansıyacak yenilikler ise şöyle sıralanıyor:

- Daha gelişmiş bir arama sonuçları arayüzü. Konumlar, daha iyi resimlerle ve açıklamalarla gösterilecek.

- Outings'ten toplanan bilgiler sayesinde aramayla daha alakalı sonuçlar.

- İyileştirilmiş sorgu tetikleme. Arama metnindeki anahtar sözcükler, daha iyi arama sonuçları elde etmeyi sağlayacak.

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