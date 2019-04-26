Microsoft bir ilki başardı, trilyon dolarlık şirket oldu!
Yazılım şirketi Microsoft'un piyasa değeri öngörülerle birlikte 1 trilyon doları aştı.
Microsoft'un sanal ortamda veri koruma sağlayan programlama bölümünün (cloud) büyümeye devam etmesinin öngörüldüğüne yönelik yetkililer tarafından yapılan açıklamaların ardından, şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolar seviyesini aştı.
Microsoft hisseleri yüzde 4.4 artışla 130.54 dolara yükselirken, piyasa değeri 980 milyar dolar değerindeki Apple'ı geride bıraktı.
Microsoft hisseleri güniçi işlemlerde 125.85 dolar ile rekor seviyeyi gördükten sonra yıl başından bu yana yüzde 23 artış kaydetti.
Microsoft CFO'su Amy Hood, yatırımcılara yaptığı açıklamada sanal ortamda veri koruma sağlayan programlama bölümü Azure ve Microsoft'un uygulama yazılımının çevrimiçi bir sürümü olan Office 365 bölümlerinde mali yılın dördüncü çeyreğinde büyüme beklediklerini söyledi.
Azure, mali yılın ikinci çeyreğinde yüzde 76 büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte hafif yavaşlayarak yüzde 73 büyüdü.
Refinitiv IBES verilerine göre Microsoft'un hisse başına karı 1 dolar olan beklentilerin üzerine çıkarak 1.14 dolar olarak gerçekleşti.
Şirketin gelirleri de yüzde 14 artışla 30.57 milyar dolar oldu ve 29.84 milyar dolan olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
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