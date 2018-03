Microsoft Ankara Zirvesi’nde kamuda dijital dönüşümün nabzı tutuldu

Kansu, bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Microsoft Ankara Teknoloji Zirvesi'nin açılışında, Microsoft olarak Türkiye'nin potansiyeline her zaman inandıklarını söyledi.

Hızlı bir dönüşüm içinde olan teknolojinin getirdiği yeni olanaklarla yeni fikirlerin hızlı bir şekilde hayata geçebildiğini ve şirketleri başarıya götürebildiğini dile getiren Kansu, söz konusu değişimin yalnızca şirketleri değil bireyleri ve toplumları da etkilediğine işaret etti. Kansu, "Değişimin bir parçası olup değişime katkıda bulunan ülkeler de hem iktisadi kalkınma olarak başarıya ilerliyor hem de toplumların refahının artırılması konusunda başarılı sonuçlar elde ediyorlar." diye konuştu.



e-Devlet hizmetlerinden faydalanan vatandaşların sayısının eylül 2017 verilerine göre 35 milyon olduğunu belirten Kansu, bu rakamın ülkenin nasıl hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu gösterdiğini ifade etti.



Kansu, yapılan bazı araştırmalarda, akıllı şehir uygulamalarının belediyecilikte harcamaları yaklaşık yüzde 40 azaltmasının, küresel olarak ise 1 trilyon dolar civarında bir tasarrufun sağlanmasının öngörüldüğünü aktardı.



"Kurumların dijital dönüşüm planı olmalı"



Teknolojinin insanların hayatını hızlı bir şekilde değiştirdiğini vurgulayan Kansu, "Microsoft olarak 25 yıldır bulunduğumuz bu ülkede çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu dönüşümün en önünde yer almaya çalışıyoruz. Misyonumuz, dünyada ve Türkiye'de her bireyin ve her kurumun daha fazlasını gerçekleştirebilmesi için onlara güç vermek, onların güçlerine güç katmak." ifadelerini kullandı.



Bu kapsamda Microsoft'un özellikle bulut bilişim teknolojilerinde yeni bir yol çizdiğini anlatan Kansu, "akıllı bulut, akıllı erişim noktaları" stratejisi doğrultusunda ilerlediklerini söyledi.



Kansu, medya, turizm, sağlık, tarım, ulaşım ve bankacılık sektörlerinin dijital dönüşümden yoğun bir şekilde etkilendiğini, üretim, eğitim ve hukuk sektörlerinin de dijital dönüşüm rüzgarını önümüzdeki günlerde yaşayacağını belirtti.



Söz konu dönüşümün kamu sektörüne yansımalarına ilişkin araştırmalar doğrultusunda ortaya çıkan öngörüleri paylaşan Kansu, şunları kaydetti:

"Bir danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmaya göre 2020'ye kadar dünya ekonomisinin yüzde 25'i dijital olacak, dijital ekonomi üzerinden hareket edecek. Bu kapsamda hem şirketlerimizin hem de kamu kurumlarımızın dijital dönüşüm stratejisinin olması gerekli. Bir sonraki atılacak adımın ne olduğunun daha önceden bilinerek ilerlenmesi gerekiyor ki bu bizi başarıya götürsün ve verimli projeler ortaya çıksın."



"2019'da kamudaki dijital projelerin yüzde 40'ı yapay zeka tabanlı olacak"



Kansu, bu yılın sonuna kadar "blockchain" teknolojilerinin gelişmiş ülkelerin yüzde 40'ında kamuda kullanılacağına işaret ederek, "2019'da kamudaki dijital projelerin yüzde 40'ı yapay zeka tabanlı olacak. Veri yönetişim uygulamalarının yüzde 30'u yapay zeka üzerinde gerçekleşecek. 2020 yılına kadar kamu personelinin yüzde 15'inin yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasıyla daha farklı ve kompleks görevlerde çalışmaya başlayacakları öngörülüyor." dedi.

Öngörülen değişimlerin tabanında bulut teknolojilerinin yer aldığını vurgulayan Kansu, "Bulut teknolojilerini kullanmayan kurumlar bugün sanki internetsiz olarak işlerini görmeye çalışan işletmelere, kurumlara benzeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.



Kansu, Microsoft'un Azure platformuyla dünyanın birinci bulut hizmetleri sağlayıcısı konumunda olduğunu belirterek, birçok hizmeti bu platform üzerinden sağladıklarını anlattı.



Türkiye'nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Raporu'nda 53. sıraya yükseldiğini hatırlatan Kansu, bu yükselişin ülkedeki başarılı makro ekonomik ortam ve teknolojik hazırlık endekslerindeki iyileşmeden kaynaklandığını söyledi.



Kansu, "En son teknolojileri kullanıyoruz, en inovatif uygulamaları yaratıyoruz ve bunları kullanıyoruz ama gidecek daha çok yolumuz var. 2023 hedefleri içinde yer alan, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek isteyen bir ülke olarak dijitalleşmeyi, teknolojik dönüşümü yapmamız lazım." dedi.