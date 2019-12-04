Micro Focus, Türkiye’de yüzde 120 büyüdü

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Dünya genelinde 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan kurumsal yazılım şirketi Micro Focus, ekonomik açıdan oldukça zorlu geçen bir yıla, yükselen enflasyona ve yabancı para birimlerindeki volatiliteye rağmen, uyguladığı stratejiler, önemli projeler ve çeşitli işbirlikleri sayesinde Türkiye’de hedeflerinin yüzde 120 üstüne çıktı. Micro Focus, 2019 mali yılının son çeyreğinde (Eylül, Ekim ve Kasım) ise hedeflerinin yüzde 200’üne ulaştı.

Bu yıl 20. Kez Türkiye’nin bilişim alanında en büyük şirketlerini belirleyen Bilişim 500 listesinde 93. sırada yer alan ve “3 Yaşından Küçük Genç Şirketler” kategorisinde lider olarak konumlanan Micro Focus Türkiye pazarına büyük önem veriyor. Türkiye’deki şirketlerin en son teknolojileri yakından takip etmeleri, bilişim alanında uzman kadrolara sahip olmaları, sürekli inovasyon arayışında olmaları ve özel bir Ar-Ge vizyonu çizmelerinden dolayı Türkiye’yi hem bölgesel hem de küresel anlamda yatırım yapmak için ideal bir pazar olarak görüyor.

Micro Focus Türkiye Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, “Türkiye pazarına girdiğimiz günden bu yana güçlü hedefler gözeterek çalıştık. Bu denli hızlı büyümemiz ve hedeflerimizi aşmamızın arkasında bu özverili çalışmalarımız ve pazarın bize duyduğu güven yatıyor. En büyük ve en karmaşık şirketlerin dahi tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek, kurumsal düzeyde ölçeklenebilir çözümler sunuyoruz. Sadece satış yapıp masadan kalkmıyoruz, satış sonrasındaki destek hizmetleri ve ulaşılabilirliğimiz ile müşterilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Özellikle bulut altyapılarına yönelik teknoloji yatırımlarımızla Türkiye’den büyük küresel başarı hikayeleri çıkarma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca yeni müşteriler kazanmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bu doğrultuda yeni işbirliklerini hayata geçiriyoruz” dedi.

Micro Focus hızlı büyümesini sürdürecek

Arkasında büyük bir deneyim barındıran Micro Focus, sunduğu uçtan uca çözümlerle Türkiye’deki şirketlerin stratejilerini belirlemelerine ve daha sağlıklı bir dijital dönüşüm yolculuğuna çıkmalarına yardımcı olmaya devam edecek. Bu anlamda Türkiye’deki yatırımlarını daha da artırarak ve yeni işbirlikleriyle büyümesini devam ettirecek. Micro Focus CEO’su Stephen Murdoch’un Türkiye’yi bizzat ziyaret ederek şirket stratejilerini ülkemizdeki iş ortaklarıyla ve diğer paydaşlarla ilk ağızdan paylaşması, Türkiye pazarına verilen büyük değerin ve büyüme konusundaki kararlılığın en önemli göstergesi.

Micro Focus’u tercih eden şirketlerin sayısı artıyor

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük havayollarından olan ve 2019 yılında 76 milyon yolcu taşımayı hedefleyen Türk Hava Yolları ile KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) ve GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) uyum süreçlerinin otomasyonu konusunda Micro Focus ile anlaşmaya vardı. THY, yapısal ve yapısal olmayan veriler üzerinde kişisel veri keşfi, sınıflandırması ve gerekli aksiyonların alınması için Micro Focus ürünlerini kullanacak.

Micro Focus Türkiye Zirvesi büyük ilgi gördü

Şirketin Hewlett Packard Enterprise’ın (HPE) yazılım iş birimiyle gerçekleştirdiği birleşmenin ardından Türkiye’de düzenlediği ilk etkinlik olan Micro Focus Türkiye Zirvesi büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen ve EMEA Başkanı Jorge Dinares’in de yer aldığı zirveye, üretimden perakendeye, finanstan telekomünikasyona kadar farklı sektörlerden 500’ün üzerinde bilişim profesyoneli katıldı . Etkinlikte kurumlara yönelik, uygulama dağıtımı, bilgi yönetimi, BT operasyon yönetimi, güvenlik, büyük veri ve uygulama modernizasyonu gibi dijital dönüşümü avantaja dönüştüren çözümler tanıtıldı ve en son trendler tartışıldı.

Çalışanların üçte biri kadın

2019 yılında hedeflerini tutturmakla kalmayıp üstüne çıkan Micro Focus’un çalışanlarının üçte biri kadınlardan oluşuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Kadınların bilişim alanında istihdamı hem dünya hem de Türkiye ekonomisi açısından büyük katkı sağlıyor. Kadınların istihdamı ve hakları konusunda herkesi farkındalığa çağırıyor ve bu konuda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.