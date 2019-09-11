Micro Focus Türkiye Zirvesi başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMicro Focus Türkiye Zirvesi başlıyor
GeriTeknoloji Micro Focus Türkiye Zirvesi başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
11.09.2019 - 04:40, Son Güncelleme:

Micro Focus Türkiye Zirvesi başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Micro Focus Türkiye Zirvesi başlıyor

Yazılım üreticisi Micro Focus, güvenilir ve esnek çözümlerden oluşan vizyonunu, 8 Ekim Salı günü gerçekleştireceği zirvede paylaşmaya hazırlanıyor.

Geniş bir coğrafyadaki 50 ülkede, 40 binin üzerinde kurumsal müşteri ve 18 bini aşkın çalışana sahip Micro Focus, 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle gerçekleştirdiği birleşmenin ardından Türkiye’deki ilk büyük etkinliğini ekim ayında gerçekleştirecek. Kurumlar için, Uygulama Teslimi, Bilgi Yönetimi, BT Operasyon Yönetimi, Güvenlik, Büyük Veri ve Uygulama Modernizasyonu gibi dijital dönüşüm yarışında öne çıkmalarını sağlayacak çözümler sunan Micro Focus, güvenilir ve esnek çözümlerden oluşan vizyonunu, 8 Ekim Salı günü The Bosphorus Istanbul Swissôtel’de gerçekleştireceği Micro Focus Türkiye Zirvesi’nde tanıtacak. 

Üretimden Perakendeye, Finanstan Telekom’a kadar farklı sektörlerden temsilciler ve şirketinportföy oluşturan iş ortaklarının buluşacağı zirveye, şirketin EMEA Başkanı Jorge Dinares de katılacak. 

Şirketin genel vizyon içerisindeki yeri ve hedeflerinin anlatılacağı, sunulan çözümlerin entegrasyonu ile ortadan kaldırılabilecek kayıplar, problemler ve kazanılabilecek faydalar hakkında bilgiler verilecek etkinlikte, şirketin ürünlerinin, BT dünyasında ne tür kolaylıklar sağladığını gösteren başarı hikayeleri uzmanlar tarafından demo gösterimleri eşliğinde aktarılacak. 

Türkiye’ye büyük önem veriyor

İş dünyasının dijital dönüşümünü daha geniş ve derinlemesine bir portföyle desteklemek amacıyla 2017 yılında Hewlett Packard Enterprise (HPE) yazılım iş birimiyle birleşerek konumunu güçlendiren şirket, bugün yıllık cirosu 4 milyar dolara ulaşan küresel bir yazılım şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, hibrit bulut altyapılara yönelik teknoloji yatırımlarıyla Türkiye’den de global başarı hikayeleri çıkarmak hedefiyle kararlılıkla çalışıyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle