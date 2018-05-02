Messenger'da aktif görünmemek | Nasıl yapılır?
Birçok insan günlük hayatında Facebook kullanıyor. Bundan dolayı akıllı telefonlarında Messenger'da kullanıyorlar. Tabi Facebook kullanmayıp Messenger uygulamasını sohbet için kullanan insanlar var. Uygulamada bulunan bir özellik sayesinde diğer kullanıcılar sizin aktif olup olmadığınızı görebiliyor. Ancak bazen insanlar Messenger'da sohbet ederken veya gezerken aktif olup olmadıklarını gizlemek isteyebilirler. İşte Messenger'da aktif görünmemek için yapmanız gerekenler...
Facebook kendi mesajlaşma hizmetini, bir uygulama haline dönüştürmüştü. Bu uygulamayı aynı zamanda Facebook hesabı olmayanlarda kullanabiliyor. Ayrıca bu uygulamada çoğu mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi diğer kullanıcıların aktif olup olmadığını görebiliyorsunuz. Tabi ki onlarda sizin aktif olup olmadığınızı görebiliyorlar. Ancak bunu kapatmak mümkün. Bunu kapatmak için ilk öncelikle Messenger uygulamasına girmeniz gerekiyor.
Daha sonra iOS işletim sistemli cihazlarda, profil resminize tıklamalısınız. Karşınıza gelen ekrandan Müsaitlik yerine tıklayıp, kapalı hale getirmelisiniz. Bu sayede diğer kullanıcılar sizin aktif olup olmadığınızı artık göremeyecekler. Aynı işlemleri izleyerek Android işletim sistemli bilgisayarlarda da aynısını yapabilirsiniz.
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