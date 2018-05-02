Messenger Türkçe nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Messenger Türkçe nasıl yapılır?

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Messenger Türkçe nasıl yapılır?

Messenger, Dünya'da en çok kullanılan sohbet uygulamalarından biri. Dünya'nın birçok yerinde hizmet veren uygulama o yere göre dil seçenekleri de sunuyor. Bazı nedenlerden dolayı uygulamanın dil seçeneği değişebiliyor. İşte Messenger'ı Türkçe yapmak için yapmanız gerekenler...

Facebook'un sohbet platformu Messenger'ı birçok kişi günlük hayatında aktif olarak kullanıyor. Uygulama Dünya üzerinde birçok yerde hizmet verdiği için her ülkeye göre dil seçenekleri de sunuyor. Bu dil seçenekleri sayesinde kullanıcılarına kolaylık sağlayan Messenger, bazı nedenlerden dolayı sizin dilinizden farklı bir dile dönüşmüş olabilir. Bunu düzeltmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle uygulamada her hangi bir dil değiştirme seçeneği bulunmadığını söylemek istiyorum. Dil seçeneğiniz değişmişse büyük ihtimalle akıllı telefonunuzun dil seçeneğini değiştirmişsinizdir. Bu uygulamayı Türkçe'ye tekrar çevirmek için akıllı telefonunuzun dil seçeneğini değiştirmelisiniz. Dil ayarlarınızı değiştirmek telefonunuzun işletim sistemine ve markasına göre farklılık gösteriyor. iOS işletim sistemli cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için Ayarlar kısmına girmelisiniz. Daha sonra oradan Genel seçeneğini seçmelisiniz.

Messenger Türkçe nasıl yapılır

Genel seçeneğinden ise Dil ve Bölge seçeneğine basmalısınız. Karşınıza çıkan ekrandan Türkçe'yi seçmeniz yeterli olacaktır. Android işletim sistemi cihazlarda ise durum biraz daha farklı. Çünkü markalar kendi telefonlarında bu arayüzleri değiştirebiliyorlar. Ancak genelde hepsi aynı olacaktır. Android işletim sistemli cihazlarda dil seçeneğini değiştirmek için ilk önce ayarlar kısmına girmelisiniz.

Messenger Türkçe nasıl yapılır

Daha sonra buradan genel yönetim seçeneğini seçmelisiniz. Karşınıza çıkan ekrandan dil ve giriş bölümüne girip, dil seçeneğine tıklamalısınız. Buradan da kullanmak istediğiniz dil seçmeniz yeterli olacaktır. 

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