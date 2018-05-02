Messenger Türkçe nasıl yapılır?
Messenger, Dünya'da en çok kullanılan sohbet uygulamalarından biri. Dünya'nın birçok yerinde hizmet veren uygulama o yere göre dil seçenekleri de sunuyor. Bazı nedenlerden dolayı uygulamanın dil seçeneği değişebiliyor. İşte Messenger'ı Türkçe yapmak için yapmanız gerekenler...
Facebook'un sohbet platformu Messenger'ı birçok kişi günlük hayatında aktif olarak kullanıyor. Uygulama Dünya üzerinde birçok yerde hizmet verdiği için her ülkeye göre dil seçenekleri de sunuyor. Bu dil seçenekleri sayesinde kullanıcılarına kolaylık sağlayan Messenger, bazı nedenlerden dolayı sizin dilinizden farklı bir dile dönüşmüş olabilir. Bunu düzeltmek için yapmanız gerekenler oldukça basit. Öncelikle uygulamada her hangi bir dil değiştirme seçeneği bulunmadığını söylemek istiyorum. Dil seçeneğiniz değişmişse büyük ihtimalle akıllı telefonunuzun dil seçeneğini değiştirmişsinizdir. Bu uygulamayı Türkçe'ye tekrar çevirmek için akıllı telefonunuzun dil seçeneğini değiştirmelisiniz. Dil ayarlarınızı değiştirmek telefonunuzun işletim sistemine ve markasına göre farklılık gösteriyor. iOS işletim sistemli cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek için Ayarlar kısmına girmelisiniz. Daha sonra oradan Genel seçeneğini seçmelisiniz.
Genel seçeneğinden ise Dil ve Bölge seçeneğine basmalısınız. Karşınıza çıkan ekrandan Türkçe'yi seçmeniz yeterli olacaktır. Android işletim sistemi cihazlarda ise durum biraz daha farklı. Çünkü markalar kendi telefonlarında bu arayüzleri değiştirebiliyorlar. Ancak genelde hepsi aynı olacaktır. Android işletim sistemli cihazlarda dil seçeneğini değiştirmek için ilk önce ayarlar kısmına girmelisiniz.
Daha sonra buradan genel yönetim seçeneğini seçmelisiniz. Karşınıza çıkan ekrandan dil ve giriş bölümüne girip, dil seçeneğine tıklamalısınız. Buradan da kullanmak istediğiniz dil seçmeniz yeterli olacaktır.
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