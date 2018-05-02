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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
02.05.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

Messenger silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır?

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Messenger silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır?

Günlük hayatında birçok kişi arkadaşları ile sohbet etmek için Facebook'un Messenger uygulamasını kullanıyor. Bu sohbet mesajları yanlışlıkla veya başka sebeplerden dolayı silinebiliyor. Bu durumu yaşayan kişiler doğal olarak mesajları nasıl geri getirebileceklerini soruyorlar. İşte silinen Messenger mesajlarını geri getirmek için yapmanız gerekenler...

Facebook ilk hayatımıza girdiğinde böyle bir uygulaması bulunmuyordu. Kullanıcılarının sohbetlerini kendi sağlıyordu. Akıllı telefonlar hayatımıza girdikten bir süre sonra Facebook bu uygulamayı çıkardı. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar daha rahat bir şekilde arkadaşları ile sohbet edebiliyorlar, fotoğraf ve video gönderebiliyorlardı. Daha sonra Facebook'tan sohbet etmek için telefonlarınız da bu uygulamayı indirmek kelimenin tam anlamıyla şart oldu. Çünkü akıllı telefonlarınızdan Facebook uygulamasından sohbet etmek için size bu uygulamanın gerektiği uyarısı geliyordu. Facebook kullanıcılarının haricinde bu uygulamayı diğer insanlarda kullanabiliyor. Çünkü uygulama size telefon numaranızla da kayıt olma imkanı sunuyor. Bu uygulamada arkadaşlarınız ile konuştuğunuz mesajları bazı nedenlerden dolayı silmiş olabilirsiniz. Peki bu mesajları geri getirmenin bir yolu bulunuyor mu?

Messenger'da silinen mesajları geri getirebilirmiyiz? 

İnternette silinen Messenger sohbetlerinizi geri getirmek için birçok program yer alıyor. Ancak bu programlar ne kadar doğru kimse bilemez. Çünkü bu programlar sizin telefonunuza zararlı yazılımlar bulaştırabilir. Messenger'ın ise şuan kullanıcılarına sunduğu böyle bir özellik bulunmuyor. Ama arşivlediğiniz konuşmalar bunun dışında. Çünkü arşivlediğiniz konuşmaları geri getirebilirsiniz. Arşivlediğiniz konuşmaları geri getirmek için ilk önce facebook.com adresine girip, hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra mesaj kutusuna girip arşivlenen mesajlar bölümünde yer alan mesajları seçip arşivden çıkart seçeneğine tıklamanız yeterli. En son telefonunuzdan Messenger uygulamasını sıfırlayıp girmeniz gerekiyor. 

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