Messenger silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır?
Günlük hayatında birçok kişi arkadaşları ile sohbet etmek için Facebook'un Messenger uygulamasını kullanıyor. Bu sohbet mesajları yanlışlıkla veya başka sebeplerden dolayı silinebiliyor. Bu durumu yaşayan kişiler doğal olarak mesajları nasıl geri getirebileceklerini soruyorlar. İşte silinen Messenger mesajlarını geri getirmek için yapmanız gerekenler...
Facebook ilk hayatımıza girdiğinde böyle bir uygulaması bulunmuyordu. Kullanıcılarının sohbetlerini kendi sağlıyordu. Akıllı telefonlar hayatımıza girdikten bir süre sonra Facebook bu uygulamayı çıkardı. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar daha rahat bir şekilde arkadaşları ile sohbet edebiliyorlar, fotoğraf ve video gönderebiliyorlardı. Daha sonra Facebook'tan sohbet etmek için telefonlarınız da bu uygulamayı indirmek kelimenin tam anlamıyla şart oldu. Çünkü akıllı telefonlarınızdan Facebook uygulamasından sohbet etmek için size bu uygulamanın gerektiği uyarısı geliyordu. Facebook kullanıcılarının haricinde bu uygulamayı diğer insanlarda kullanabiliyor. Çünkü uygulama size telefon numaranızla da kayıt olma imkanı sunuyor. Bu uygulamada arkadaşlarınız ile konuştuğunuz mesajları bazı nedenlerden dolayı silmiş olabilirsiniz. Peki bu mesajları geri getirmenin bir yolu bulunuyor mu?
Messenger'da silinen mesajları geri getirebilirmiyiz?
İnternette silinen Messenger sohbetlerinizi geri getirmek için birçok program yer alıyor. Ancak bu programlar ne kadar doğru kimse bilemez. Çünkü bu programlar sizin telefonunuza zararlı yazılımlar bulaştırabilir. Messenger'ın ise şuan kullanıcılarına sunduğu böyle bir özellik bulunmuyor. Ama arşivlediğiniz konuşmalar bunun dışında. Çünkü arşivlediğiniz konuşmaları geri getirebilirsiniz. Arşivlediğiniz konuşmaları geri getirmek için ilk önce facebook.com adresine girip, hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra mesaj kutusuna girip arşivlenen mesajlar bölümünde yer alan mesajları seçip arşivden çıkart seçeneğine tıklamanız yeterli. En son telefonunuzdan Messenger uygulamasını sıfırlayıp girmeniz gerekiyor.
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