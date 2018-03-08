Messenger Lite üzerinden görüntülü sohbet başlıyor

Teknoblog'un haberine göre Messenger Lite, görüntülü sohbet özelliğinin de eklenmesiyle birlikte “ideal Facebook Messenger uygulaması” olmaya bir adım daha yaklaştı. Facebook’un yıllardır Messenger’a eklediği pek çok özellik ve entegrasyondan sıyrılan Messenger Lite, basit ve kolay bir çerçeve içinde mesajlaşma imkanı sağlıyor.

Messenger Lite, temelde eski Android cihaz sahipleri ve internet bağlantısı yeterince hızlı olmayan kullanıcılar için geliştirilmişti. Ancak uygulama Android cihaz sahipleri için her geçen gün daha ideal bir alternatif hâline geliyor. Mevcut durumdan memnun olan Messenger Lite kullanıcılarının bundan böyle uygulamaya yeni özellik eklenmemesinden mutluluk duyacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Facebook Messenger Lite uygulamasına hâli hazırda sadece Android üzerinden erişilebiliyor. Sosyal paylaşım sitesinin uygulamanın iOS versiyonunu da hazırlaması istense de, bu isteğin kısa vadede karşılık bulmasına pek fazla ihtimal verilmiyor.