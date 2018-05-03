Facebook Messenger hesap silme işlemi nasıl yapılır?
Facebook'un, ilk kurulduğu zamanlarda kendine ait özel bir mesajlaşma uygulaması yoktu. Kullanıcılar Facebook üzerinden hem paylaşım yapabiliyor hem de mesajlaşabiliyordu. Şirketin aldığı bir kararla bu durum ortadan kalktı ve hayatımıza Facebook'un mesajlaşma uygulaması Messenger girdi. Kullanıcılar, gelen mesajların uygulamayla entegre bir şekilde çalışmasından dolayı Messenger'ı mecburen kullanmak zorunda. Peki ya Messenger'dan sıkıldığınızda ne yapacaksınız? İşte Facebook Messenger hesabınızı silmenin yolu...
Mark Zuckerberg'ün CEO olarak görev yaptığı ve 2004 yılından bu yana sosyal medya platformu ve arkadaşlık sitesi olarak kullanıcılarına hizmet veren Facebook, 2.13 milyar kullanıcı sayısına sahip. Bu veriler, geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanmıştı. Şimdilerde Facebook'un mesajlaşma platformu olarak hizmet veren Messenger, uygulamanın ilk kurulduğu yıllarda ortada yoktu. Ancak, gün geçtikçe popülerleşen ve şu anda 2.13 milyar kullanıcıya hizmet veren uygulama, kendine özel bir mesajlaşma uygulamasını da beraberinde getirdi. Facebook üzerinden size gelen mesajları, Messenger uygulaması olmadan maalesef göremezsiniz. Eğer Facebook üzerinden mesajlaşmak istiyorsanız, mecburen Messenger kullanmanız gerekiyor. Zira, Facebook mesajları Messenger ile entegre şekilde çalışıyor. Uygulamaya Apple Store ve Google Play Store üzerinden ulaşabilirsiniz.
MESSENGER'DAN HESABIMI NASIL SİLEBİLİRİM?
Facebook Messenger hesabınızı sildiğinizde, yukarıda bahsettiğimiz gibi mesajlarınızı göremezsiniz. Zaten, uygulamanın da kullanıcıların sunduğu hesap silme gibi bir özelliği yok. Ancak, Messenger hesabınızı silmekte ısrarcıysanız, önce Messenger arkadaşlarınızı uygulama içerisinden kaldırın. Ardından da Messenger'ı silin. Ancak bu şekilde Messenger'dan kurtulabilirsiniz. Ya da mevcut Facebook hesabınızı dondurmanız gerekiyor. Bu işlemler haricinde yapabileceğiniz bir şey bulunmuyor.
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