Messenger for Kids yayınlandı!
Facebook Kanada ve Peru'da yayınladığı tartışmalara sebep olan "Messenger for Kids" uygulamasını şimdi de Meksika kullanıcılarına sundu.
Bugün Facebook, Messenger for Kids uygulamasını Meksikalı kullanıcılarına sundu. Uygulamanın Kanada ve Peru'da yayınlanan uygulamadan farklı olarak sadece İspanyolca dil seçeneği bulunuyor. Bunun dışında Meksika'ya özgü ek bir özelliği bulunmuyor.
Uygulama geçen Aralık ayında yayınlandığından bu yana tartışmalara sebep oldu. Birkaç ay sonra Haziran'da şirket, Messenger for Kids'in sosyal ve duygusal öğrenme özelliklerini güçlendirmek için Yale ile işbirliği yapmaya karar verdi. Ayrıca uygulamanın mevcut ebeveyn kontrollerini arttırmak için deçalışmalara başladı.
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