Messenger dil ayarları nasıl yapılır?
Messenger günlük hayatımızda WhatsApp kadar olmasa da oldukça kullanılan bir sohbet uygulaması. Bu uygulama direk olarak genelde Türkçe geliyor. Ancak bazen çeşitli nedenlerden dolayı İngilizce olarak da gelebiliyor. Veya çeşitli nedenlerden dolayı insanlar uygulamanın dilini değiştirmek isteyebilir. Messenger'da dil ayarlarını yapmak için...
Messenger, Facebook'un sohbet hizmetini taşıdığı bir uygulama. Bu uygulamanın Dünya'da birçok kullanıcısı bulunuyor. Bu yüzden uygulamada birçok dil hizmeti sunuluyor. Bazen bu dili yanlışlıkla değiştirebiliyoruz veya çeşitli nedenlerden dolayı değiştirmek isteyebiliyoruz. Messenger da dil ayarlarını değiştirmek gibi bir seçenek kullanıcılara sunulmuyor. Ancak siz yinede dil ayarlarını değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken basit. Messenger'ın dil ayarlarını değiştirmek için telefonunuzun dil ayarını değiştirmelisiniz. Ancak şunu belirtmek istiyorum bunu yaparsanız bütün uygulamaların dil ayarı değişecektir. Peki telefonun dil ayarını nasıl değiştireceksiniz. Gelin onu anlatayım. İlk önce iOS işletim sistemli cihazlarda anlatalım. iOS işletim sistemli cihazlarda dil ayarını değiştirmek için Ayarlar kısmına girmelisiniz. Daha sonra buradan Genel seçeneğine tıklamalısınız.
Karşınıza çıkan ekrandan ise Dil ve Bölge seçeneğini seçip buradan istediğiniz dili işaretlemelisiniz. Android işletim sistemli cihazlarda ise ilk önce ayarlar kısmına girmelisiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan genel yönetim seçeneğine tıklamalısınız.
Buradan dil ve giriş bölümüne girip, dil seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra kullanmak istediğiniz dili seçmeniz yeterli olacaktır.
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