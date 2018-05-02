Messenger dil ayarları nasıl yapılır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
02.05.2018 - 17:46, Son Güncelleme:

Messenger dil ayarları nasıl yapılır?

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Messenger dil ayarları nasıl yapılır?

Messenger günlük hayatımızda WhatsApp kadar olmasa da oldukça kullanılan bir sohbet uygulaması. Bu uygulama direk olarak genelde Türkçe geliyor. Ancak bazen çeşitli nedenlerden dolayı İngilizce olarak da gelebiliyor. Veya çeşitli nedenlerden dolayı insanlar uygulamanın dilini değiştirmek isteyebilir. Messenger'da dil ayarlarını yapmak için...

Messenger, Facebook'un sohbet hizmetini taşıdığı bir uygulama. Bu uygulamanın Dünya'da birçok kullanıcısı bulunuyor. Bu yüzden uygulamada birçok dil hizmeti sunuluyor. Bazen bu dili yanlışlıkla değiştirebiliyoruz veya çeşitli nedenlerden dolayı değiştirmek isteyebiliyoruz. Messenger da dil ayarlarını değiştirmek gibi bir seçenek kullanıcılara sunulmuyor. Ancak siz yinede dil ayarlarını değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken basit. Messenger'ın dil ayarlarını değiştirmek için telefonunuzun dil ayarını değiştirmelisiniz. Ancak şunu belirtmek istiyorum bunu yaparsanız bütün uygulamaların dil ayarı değişecektir. Peki telefonun dil ayarını nasıl değiştireceksiniz. Gelin onu anlatayım. İlk önce iOS işletim sistemli cihazlarda anlatalım. iOS işletim sistemli cihazlarda dil ayarını değiştirmek için Ayarlar kısmına girmelisiniz. Daha sonra buradan Genel seçeneğine tıklamalısınız.

Messenger dil ayarları nasıl yapılır

Karşınıza çıkan ekrandan ise Dil ve Bölge seçeneğini seçip buradan istediğiniz dili işaretlemelisiniz. Android işletim sistemli cihazlarda ise ilk önce ayarlar kısmına girmelisiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan genel yönetim seçeneğine tıklamalısınız.

Messenger dil ayarları nasıl yapılır

Buradan dil ve giriş bölümüne girip, dil seçeneğini seçmelisiniz. Daha sonra kullanmak istediğiniz dili seçmeniz yeterli olacaktır. 

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