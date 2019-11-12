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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

MESS, yeni teknoloji merkezi MEXT'i tanıttı

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MESS, yeni teknoloji merkezi MEXT'i tanıttı

Bu yıl kuruluşunun 60’ıncı yılını kutlayan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye sanayisine katkısını, sosyal projelerini ve dijitalleşmeyle yenilenen vizyonunu anlattığı basın toplantısında, işvereni ve çalışanıyla Türk sanayisini geleceğe taşıyacak teknoloji merkezini duyurdu. MEXT adıyla geliştirilen teknoloji merkezi, kapsamı açısından Türkiye’de bir ilk olacak. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, projeyle ilgili olarak “Teknoloji bize ne getirecek diye beklemek yerine, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümde sektörümüzü söz sahibi yapacak dünya standartlarında bir teknoloji merkezi açmaya hazırlanıyoruz” dedi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı konuşmada “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 60’ıncı yılını geride bırakıyor. 60 yıl önce zamanının Türkiye’sinin ötesinde bir vizyonla kurulan MESS, bugün 227 üyeyle ekonomiye her yıl 70 milyar dolardan fazla katkı sağıyor. MESS üyesi şirketler ve 187 bin çalışma arkadaşımız ülkemizin sanayi gücünü ileri taşıyor.” dedi.

MESS olarak toplu iş sözleşmelerinde görüş alınan bir kurumdan çok daha fazlası olmak için gayret ettiklerini belirten Akkol sözlerine şöyle devam etti: “Bir yandan da uygulamalarımız ve projelerimizle topluma değer katan işlere imza atmayı sürdürüyoruz. Üç yıl önce başlattığımız MESS Mesleki Eğitim Bursundan bu eğitim yılında 5000 öğrenci yararlanıyor. Toplam değer açısından ülkemizin burs veren en büyük ilk 5 kuruluşundan biriyiz. Kodlama eğitimleriyle bir yılda 11 ilde 3500 öğrenciye eğitim sunduk. Şu anda, içerisinde çok kıymetli hocaların, uzmanların, ama aynı zamanda Harvard, MIT gibi uluslararası üniversitelerin de dahil olduğu güncel bir eğitim programına sahibiz. Eğitim programımızdan bugüne kadar 6000 çalışan faydalandı. MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ise üyelerimizin çalışanlarının özel sağlık kurumlarından hizmet almasını sağlıyor. Bugüne kadar 560 bin kez tedavi hizmetlerinden yararlanıldı, 15 binden fazla ameliyat gerçekleşti.”

MESS, yeni teknoloji merkezi MEXTi tanıttı


Yeni dönemin ilk icraatı: MEXT

Özgür Burak Akkol, teknolojiyle dönüşen dünyada değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak “Teknoloji bize ne getirecek diye beklemek yerine ülkemizi Endüstri 4.0 ve dijital dönüşümde söz sahibi yapacak, dünya standartlarında bir teknoloji merkezi açmaya hazırlanıyoruz. Sürekli ifade ettiğimiz yeni nesil sendikacılık kapsamında 60’ıncı yılımızda yeni vizyonumuzun ilk icraatı olan teknoloji merkezimizi yani MEXT’i ilk kez duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Yerli kaynaklarla üçüncü çeyrekte açacağımız MEXT, 8.000 metrekare üzerine kuruluyor. Dünyadaki en iyi 16 örnekten edindiğimiz bilgilerden daha fazlasını burada sunacağız. MEXT’in en önemli ayaklarından biri üretimin her aşamasındaki tüm çalışanları dönüştürecek deneyime dayalı eğitimler olacak. Harvard ve MIT Üniversiteleri’nin iş birliğiyle, yılda 30.000 çalışana en ileri eğitim içeriklerini sunacağız. Katılımcıların gelişimini baştan sona planladığımız 2 yıllık bir eğitim planıyla hareket edeceğiz. “Dijital fabrika”mızda hem parçalı üretimi göreceğiz, hem de galvanize çelik üretiminin dijital ikizini yaratacağız. Avrupa’nın en büyük uygulamalı bilimler araştırma ve geliştirme organizasyonu olan Fraunhofer Enstitüsü, üyelerimizin dijital dönüşümü için bir yol haritası çizecek. Dijital potansiyel değerlendirmesi kapsamında her üyemiz için iki yıllık periyotlarla takip edilip güncellenecek. Çok kıymetli bir ekosistem kuruyoruz. Bu ekosistemde, çok önemli markaların ve iş birliği yaptığımız kurumların tamamını bir arada göreceğiz. Dünya çapında en başarılı şirket ve kurumlar, dönüşüm sürecindeki üyelerimizle bu merkezde bir araya gelecek ve bilgi alışverişi yapacak. Bu kapsamda World Economic Forum tarihinde platform üyeliğine kabul edilen ilk işveren sendikası olduk. Tüm bu yenilikleri ve içeriğiyle projemiz MEXT, 60. yılında MESS’in üyelerine, ülkemize, bölgemize, dünyaya armağanıdır” dedi.

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