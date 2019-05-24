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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Mesajlaşma uygulamaları yeni fırsatlar sunuyor

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Mesajlaşma uygulamaları yeni fırsatlar sunuyor

Mesajlaşma uygulamalarının artık işletmeler tarafından da kullanılması, birçok süreci otomatik hale geliyor. Randevular, rezervasyonlar mesajlaşma uygulamaları ile yapılabiliyor ve müşteri memnuniyeti sağlanabiliyor. Bu durum, reklam sektörü için de yeni bir dönem anlamına geliyor.

Son zamanlarda artan veri ihlalleri, sahte haberler ve zararlı içerikler sosyal medyaya duyulan güveni önemli derecede azalttı. Yapılan son araştırmalar, 16-24 yaş grubundaki kişilerin geçen yıl en az bir sosyal medya hesabını kapattığını gösteriyor. Ayrıca yeni sosyal medya kullanımda daha seçiçi hale geldiklerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte temel iletişimi mümkün kılan, yeni nesil sosyal medya platformu diyebileceğimiz ‘mesajlaşma uygulamaları’ güç kazanıyor.

Mesajlaşma uygulamaları, hem kişiler arası iletişim hem de işletmelerin müşterileriyle kurduğu iletişimde büyük bir öneme sahip. Özellikle B2C olarak bilinen "Business to Consumer" yani "İşletmeden Tüketiciye" ticaret modellerinin temelinde mesajlaşma uygulamaları yer alıyor.

2019 yılında 1.5 milyar aylık kullanıcısı bulunan WhatsApp’ın başarının arkasındaki ana faktör olarak, gerçek hayatta birbirini tanımayan kullanıcılar arasında büyük grup sohbetleri imkanı tanıması gösteriliyor. Örneğin, 210 milyon nüfusu bulunan Brezilya’da, 120 milyon WhatsApp kullanıcısı bulunuyor.

2016 yılında Facebook, Messenger uygulamasına bir bot platformu entegre etti ve üçüncü taraf geliştiricilerin ürünler, hizmetler, müşteri katılımı ve bilgi için botlar oluşturmasına olanak sağladı. Bu sayede 2018 yılı verilerine göre 300 bin aktif sohbet botu oluşturuldu. Bu hizmeti kullanan Sephora isimli bir firma, Rezervasyon Asistanı oluşturarak müşterileriyle etkileşimini artırdı. Makyaj randevuları için kullanılan bu asistan, rezervasyonlarda yüzde 11 artış sağladı.

Benzer şekilde Çin’in en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat, WeChat Intelligent Healthcare ile sağlık sektörüne yönelik hizmet veriyor. Kullanıcılar bu uygulamayla randevular alabiliyor, mesajlaşarak iletişime geçiyor, tedavi için ödeme yapabiliyor ve sağlık hizmetlerine online olarak ulaşabiliyor.

Reklam sektörü için yeni bir fırsat

Mesajlaşma uygulamalarının artan popülerliği, reklam sektörü için de bir dönüşüm anlamına geliyor. Şirketler, uygulamalarda sohbet akışına entegre reklamlar kullanılarak yeni bir planlama yapılabilir. Örneğin, arkadaşınızla güzel bir akşam yemeği yemek istiyorsunuz ve bu konuda arkadaşınızla mesajlaşıyorsunuz. Uygulama, entegre reklamlarla size gidebileceğiniz restoranları önerebilir ve bu restoranlar hakkında bilgi verebilir. Hatta izin verdiğiniz takdirde sizin için bir rezervasoyn bile yapabilir. Bu durum bir adım ileriye taşınarak randevu Google Takvim’e eklenebilir, Google Haritalar ile Uber gibi alternatif ulaşım seçenekleri bile sunulabilir.

Şu anda bu tip planlamalar teknik olarak mümkün olsa da öncelikle kullanıcıların buna istekli olup olmadığının test edilmesi gerekiyor.

Burak KESAYAK

Twitter: @BurakKesayak

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