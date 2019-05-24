Mesajlaşma uygulamaları yeni fırsatlar sunuyor

Son zamanlarda artan veri ihlalleri, sahte haberler ve zararlı içerikler sosyal medyaya duyulan güveni önemli derecede azalttı. Yapılan son araştırmalar, 16-24 yaş grubundaki kişilerin geçen yıl en az bir sosyal medya hesabını kapattığını gösteriyor. Ayrıca yeni sosyal medya kullanımda daha seçiçi hale geldiklerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte temel iletişimi mümkün kılan, yeni nesil sosyal medya platformu diyebileceğimiz ‘mesajlaşma uygulamaları’ güç kazanıyor.

Mesajlaşma uygulamaları, hem kişiler arası iletişim hem de işletmelerin müşterileriyle kurduğu iletişimde büyük bir öneme sahip. Özellikle B2C olarak bilinen "Business to Consumer" yani "İşletmeden Tüketiciye" ticaret modellerinin temelinde mesajlaşma uygulamaları yer alıyor.

2019 yılında 1.5 milyar aylık kullanıcısı bulunan WhatsApp’ın başarının arkasındaki ana faktör olarak, gerçek hayatta birbirini tanımayan kullanıcılar arasında büyük grup sohbetleri imkanı tanıması gösteriliyor. Örneğin, 210 milyon nüfusu bulunan Brezilya’da, 120 milyon WhatsApp kullanıcısı bulunuyor.

2016 yılında Facebook, Messenger uygulamasına bir bot platformu entegre etti ve üçüncü taraf geliştiricilerin ürünler, hizmetler, müşteri katılımı ve bilgi için botlar oluşturmasına olanak sağladı. Bu sayede 2018 yılı verilerine göre 300 bin aktif sohbet botu oluşturuldu. Bu hizmeti kullanan Sephora isimli bir firma, Rezervasyon Asistanı oluşturarak müşterileriyle etkileşimini artırdı. Makyaj randevuları için kullanılan bu asistan, rezervasyonlarda yüzde 11 artış sağladı.

Benzer şekilde Çin’in en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat, WeChat Intelligent Healthcare ile sağlık sektörüne yönelik hizmet veriyor. Kullanıcılar bu uygulamayla randevular alabiliyor, mesajlaşarak iletişime geçiyor, tedavi için ödeme yapabiliyor ve sağlık hizmetlerine online olarak ulaşabiliyor.

Reklam sektörü için yeni bir fırsat

Mesajlaşma uygulamalarının artan popülerliği, reklam sektörü için de bir dönüşüm anlamına geliyor. Şirketler, uygulamalarda sohbet akışına entegre reklamlar kullanılarak yeni bir planlama yapılabilir. Örneğin, arkadaşınızla güzel bir akşam yemeği yemek istiyorsunuz ve bu konuda arkadaşınızla mesajlaşıyorsunuz. Uygulama, entegre reklamlarla size gidebileceğiniz restoranları önerebilir ve bu restoranlar hakkında bilgi verebilir. Hatta izin verdiğiniz takdirde sizin için bir rezervasoyn bile yapabilir. Bu durum bir adım ileriye taşınarak randevu Google Takvim’e eklenebilir, Google Haritalar ile Uber gibi alternatif ulaşım seçenekleri bile sunulabilir.

Şu anda bu tip planlamalar teknik olarak mümkün olsa da öncelikle kullanıcıların buna istekli olup olmadığının test edilmesi gerekiyor.

Burak KESAYAK



Twitter: @BurakKesayak