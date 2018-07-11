Mercedes'in elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
Selim ÖZTÜRK / FRANKFURT
11.07.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Mercedes'in elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor!

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Mercedes'in elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor!

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Mercedes-Benz, tamamen elektrikten güç alan yeni otobüsü eCitaro'yu Frankfurt'ta gerçekleştirdiği dev etkinlikte dünyaya tanıttı. Etkinlikte ilk olarak elektrik şovu sergilenirken, ardından eCitaro basın mensuplarının karşısına çıktı.

eCitaro, şehir içi ulaşımda yeni bir dönemi başlatıyor. Elektrikten güç alan eCitaro, otobüsleri daha çevre dostu bir forma taşıyor. Sıfır emisyon değerinde olmasıyla dikkat çeken ve dünyanın en çok satan şehir otobüslerinden Mercedes Citaro (bugüne kadar 50 bini aşkın sattı) üzerine modellenmiş olan eCitaro, bir önceki modele göre yeniden tasarlandı; tamponlar ve far grubu söz konusu olduğunda kayda değer bir değişim söz konusu değilse de önemli yenilikler eklendi. 

ZF AVE 130 elektrikli portal aksına sahip olan eCitaro, toplamda 340 beygir güç ile 970 Nm tork üretiyor. Otobüsün lityum iyon bataryaları ise 10 parçadan oluşuyor. Bunlardan her biri 25 kWh, toplamda 243 kWh civarında bir kapasiteye sahip. Batarya eCitaro'nun hemen arka kısmında tavanda yer alıyor. 

Mercedesin elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor

eCitaro'da adım başı şarj istasyonu var; telefonları da gayet hızlı şarj ediyor

Tavana entegre edilen iki adet batarya modülü dışında dört adet batarya modülü arka kısımda yer alıyor. İsteğe bağlı olarak tavana iki veya dört adet ilave batarya modülü eklenebiliyor. Her bir batarya modülü 15 adet hücre modülünden ve pil hücrelerinin şarj denetimini yapan kumanda biriminden oluşuyor. Müşteri kullanım amacına göre aracı en az altı ve en çok on adet batarya modülü ile donatabiliyor.

Mercedesin elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor


Maksimum sayı menzili uzatırken; daha az batarya tercihi ağırlığı ve satın alma maliyetini düşürerek yolcu kapasitesini arttırıyor, ama daha sık şarj etmeyi gerektiriyor. eCitaro yaklaşık 13,44 ton ağırlığa ve 19,5 ton izin verilen maksimum ağırlığa sahipken, bu da 88 yolcu kapasitesi anlamına geliyor.

Mercedesin elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor

Yeni eCitaro şarj çözümleriyle de tüketicinin kişisel gereksinimlerine uyum sağlıyor. Seri üretimde standart bir priz ile şarj çözümü sunuluyor. Şarj için yönetmeliğe uygun olarak ön sağ tekerlek çamurluğunun üzerinde Combo2 tipi bir soket bulunuyor. Menzil uzatmak için arada şarj etmek gerektiğinde bir tavan pantografı devreye giriyor. Yeni eCitaro aynı zamanda kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek de enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Aks kafasına entegre edilen elektromotorlar fren anında jeneratör görevi üstlenerek kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Mercedesin elektrikli otobüsü eCitaro yollara düşüyor


-100C gibi hava sıcaklıklarında enerji tüketimi ısıtma gereksiniminin olmadığı sürüşlere oranla iki kat artarken; menzil yarı yarıya düşüyor. İç yanmalı motordaki gibi iç mekanın ısıtmasında kullanılabilecek bir ısı kaynağı olmadığından ısıtma sistemi aracın enerji kaynağıyla besleniyor. Yeni eCitaro’da kullanılan ısıtma, havalandırma ve klima sistemi güncel Citaro’da kullanılan sisteme oranla yaklaşık yüzde 40 daha az enerji tüketiyor. Böylece menzilde önemli bir kazanım elde ediliyor.

eCitaro tam batarya donanımıyla yaz aylarında 150 km menzile ulaşabiliyor. Yeni eCitaro ara şarja gerek olmadan şirketlerin gereksinimlerinin üçte birini karşılıyor. Farklı bir ifade ile eCitaro, içten yanmalı motora sahip her üç şehir otobüsünden birinin yerini doldurabiliyor. Şartlara bağlı olarak eCitaro 250 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor.

Yüksek adetli siparişler alan ve Eylül 2018’de Hannover’de gerçekleşecek olan IAA Ticari Araç Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak eCitaro’nun ilk araçları yıl bitmeden sahiplerine teslim edilecek.

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