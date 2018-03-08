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    Mercedes'in akıllı projektörü büyük ses getirdi!

    chip.com.tr
    08.03.2018 - 07:06 | Son Güncelleme:

    Mercedes'in bir süre önce konsept olarak tanıttığı akıllı projektör farları, sonunda üretim aşamasına ulaştı.

    Mercedes bir süredir akıllı farlar üzerinde çalışıyordu ve görünene göre bu farlar artık sadece birer konsept (kavram) değiller. Daimler'in yaptığı duyuruya göre bu gelecekçi farlar, artık üst seviye Mercedes-Maybach S-Sınıfı araç serilerinde kullanılmaya hazır.

    Bu akıllı farların, ışığın nereye ve nasıl tutulacağını belirleyen bir nevi dijital projektörler oldukları söylenebilir. Aracın üzerindeki algılayıcılar, farların nereyi ne kadar aydınlatmaları gerektiğine karar veriyor ve böylelikle araç farlarının yayaları veya diğer arabalardaki sürücüleri "kör etmeleri" engelleniyor. Ayrıca farlar, yol üzerine gerekli bilgileri de yansıtabiliyor.

    Mercedesin akıllı projektörü büyük ses getirdi

    Bu farların çok sınırlı sayıda aracın üretildiği hatlarda kullanılacaklarını da belirtmekte fayda var ancak bu farlara sahip olan araçları satın alacak kişiler, bu yılın ilk yarısında araçlarına kavuşmayı bekleyebilirler. Her ne kadar bu teknolojinin "sıradan" araçlara ulaşması için bir süre daha geçmesi gerekecek olsa da, teknolojinin üretimde kullanılmaya başlanmasının iyi bir haber olduğu kesin.

    Etiketler: otomobil , teknoloji , akıllı projektör
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