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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.06.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Mercedes yüz binlerce otomobilini geri çağırıyor! Sebebi ise...

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Mercedes yüz binlerce otomobilini geri çağırıyor! Sebebi ise...

Alman otomobil şirketi Daimler Benz'in Avrupa çapında 774 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.

Şirketin söz konusu araçlarda emisyon gazını ölçmede lisansı olmayan cihazlar kullandığı ve bu sayede yüksek emisyon değerini düşük göstermesi nedeniyle 774 bin aracını geri çağıracağı ifade edildi.

Geri çağırma kararının Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche'nin Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Söz konusu araçların emisyon değerleri kontrolünde lisansı olmayan yazılım cihazların kullanıldığı ve bundan dolayı emisyon değerlerinin belirlenen değerlerin üzerinde olduğu belirtildi.

Bakan Scheuer geri çekme kararı işleminin Federal Motorlu Taşıt Dairesi tarafından düzenleneceğini duyurdu.

Daimler şirketi de karara uyacaklarını ancak itiraz edeceklerini açıkladı.

Karar göre, Daimler şirketi 238 bini Almanya'da olmak üzere Avrupa genelinde toplam 774 bin aracı geri çağıracak.

Geri çağırılacak araçların Mercedes'in Vito, GLC 330D ve C220D modelleri olacağı bildirildi.

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