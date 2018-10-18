Mercedes-Benz Türk’ün Trafik Eğitim Projesi MobileKids telefonlara geldi
Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin 2001 yılında Almanya’da başlattığı, 2013 yılında ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte Türkiye’de hayata geçirdiği MobileKids Trafik Eğitim Projesi’ne, Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen mobil uygulaması ‘MobileKids App’ ile devam ediyor.
‘MobileKids App’ uygulamasındaki 21 farklı trafik eğitim videosu ile çocuklara trafik bilgisi verilmesi, farkındalıklarının artırılması, trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumların kazandırılması hedefleniyor. Temel kavramlar, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve bunların dışındaki özel durumları konu alan birbirinden farklı bölümden oluşan eğitim kapsamında çocuklar, yetkinliklerini artırma şansına sahip oluyorlar.
‘MobileKids App’ uygulaması içinde yer alan hem eğlenceli hem de öğretici 7 oyun ve 21 trafik eğitim videosuyla birlikte çocuklara; trafik nedir, trafikte yaya ve sürücü olmak, ehliyet türleri, yol çeşitleri, trafik işaretleri, emniyet kemeri kullanımı, güvenli oyun alanları, bisiklete binme kuralları, genel trafik kuralları ve ilk yardım eğitimi gibi farklı konularda bilgiler veriliyor.
Eğitimi başarıyla tamamlayanlara “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikası veriliyor
Eğitim ve oyunları başarı ile tamamlayanlar sertifika alma hakkı kazanıyorlar. Kullanıcılar için bu sertifikaya fotoğraf ekleyebilme seçeneği de mevcut . Daha sonra kullanıcılar bu sertifikayı hem mail ile dijital olarak hem de adres bilgilerini girerek basılı olarak elde edebiliyorlar. Ayrıca MobileKids’ten sürpriz hediye setinin de sahibi oluyorlar.
Uygulamada bir de “Moki’den Haberler” sekmesi mevcut. Bu sekmeden güncel MobileKids haberleri de takip edilebiliyor.
İnternet üzerinden de eğitim almak mümkün
MobileKids Türkiye web sitesini (tr.mobilekids.net) ziyaret eden çocuklar online eğitim modülüne ulaşabiliyor, proje kapsamında okulları ziyaret eden Trafik Ateşböceği tırında verilen eğitimin aynısını alabiliyorlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklar, “Geleceğin Usta Şoförü” eğitim sertifikasının yanı sıra MobileKids’ten sürpriz hediye setinin de sahibi oluyorlar.
Uygulamalı eğitimle bilgiler pekişiyor
Bugüne kadar; 13 ilde, 16 noktada, 43 okulda yaklaşık 20.000 çocuğa birebir 6 saat trafik eğitimi verilen projede, eğitim etkinlikleri ilköğretim okullarının bahçelerine yerleştirilen Trafik Ateşböceği’nde gerçekleştirildi. Trafik Ateşböceği içindeki özel donanım ve malzemeler sayesinde çocuklar program içeriklerini bizzat uygulayabiliyorlar.
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