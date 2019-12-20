Mercedes-Benz Türk’ten 8 milyon euroyu aşkın yatırım

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün açılış töreni sırasında yaptığı konuşmada; “34.500 m2 ile Türkiye’nin en büyük otomotiv yedek parça dağıtım merkezlerinden biri haline gelen tesisimiz, gerçekleştirilen inovatif çalışmalarla süreçlerin hızlı, verimli ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını sağlamak üzere tasarlandı. Mercedes-Benz Türk olarak yaklaşık 15 aylık bir sürede faaliyete geçmeye hazır hale getirdiğimiz bu merkez; Daimler AG’nin parça çıkış operasyonunda Dinamik Raf Sistemi ve Konveyör Sistemi’nin olduğu, alanında ilk örneklerden biri konumunda.” dedi.

8 milyon Avro’yu aşkın yatırım

Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan Yedek Parça Dağıtım Merkezi’ni hem Daimler AG’de gerçekleşen yeniden yapılanma hem de artan sevkiyat hacmine uygun olacak şekilde baştan tasarlayan Mercedes-Benz Türk, proje kapsamında kullanılan hacmi maksimize etmek adına 8 ve 10 metre olan raf yüksekliğini 12 metreye çıkardı. Şirket ayrıca depolama kapasitesini genişleten dar koridor raf sistemleri inşa ederek hem birim metrekarede depolanabilen hacmi iki katından fazla artırdı; hem de 180 derece çatal döndürme özelliğine sahip özel ekipmanlar ile bu dar koridorlarda çalışma imkânı yarattı.

Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nin genişletilmesi ile kapasite %90 arttı

Yedek Parça Dağıtım Merkezi’nde büyük hacimli parçalar için 12.000 adet ambar gözü bulunan şirket, “Genişleme Projesi” ile birlikte göz sayısını 10.800 adet artırarak 22.800’e ulaştı. Bu da hacimli parça depolama kapasitesinin %90 oranında artış göstermesine olanak sağladı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Direktörü Can Balaban ise törende yaptığı konuşmada; “Mercedes-Benz Türk’e özgü geliştirilen Barkod Sistemi sayesinde; 2020 yılı itibarıyla yedek parça envanter kontrol sistemi ile raf sistemlerinin tam entegrasyonu gerçekleştirilecek. 34.500 m2’lik alanın tamamı kablosuz internet altyapısı ile donatılarak görevlilerin son teknoloji dokunmatik el terminalleri ile tüm stok ve lokasyon bilgilerine ulaşması sağlanacak. Giriş operasyonlarında parçaları depolamak için kullanılan etiketler kaldırılarak yılda 1 tona yakın kağıt tüketiminin, yani 15 adet ağacın kesilmesinin önüne geçilmiş olacak. Bu sayede depolama süreci hem daha verimli hem de daha çevre dostu hale getirilecek. Depoya girişinden çıkışına kadar geçen tüm süreçte yedek parçaların takip edilebilirliğini sağlayacak bu sistem ile çevik yedek parça dağıtım merkezi optimizasyonu uygulamasının da altyapısı oluşturulacak.” diye konuştu.

Bu yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen Dinamik Raf ve Konveyör Sistemi ile Mercedes-Benz yedek parçalarının rota önceliğine göre önce hangi parçaların paketlenmesi gerektiğine karar verilecek ve harcanacak eforu minimize edecek şekilde iş istasyonlarına görev ataması yapılabilecek. Ayrıca bu sistem; yaya yolu ve forklift yolunu birbirinden ayırarak görevlilerin daha ergonomik ve güvenli bir ortamda çalışmalarına olanak sağlayacak.

Bütün bu teknolojik gelişmelere ek olarak; 2019 yılında hayata geçirilen Akıllı Bakiye Takip ve Raporlama Projesi kapsamında da müşterilerin yurt dışından gelmesini bekledikleri parçaların sevkiyat durumu, temin zamanı gibi bilgiler sistem üzerinden hiçbir aracı ile görüşmeye gerek kalmadan görüntülenebilecek.