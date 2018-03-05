Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması başladı

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle, ülkenin dört bir yanındaki yaratıcı zihinleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk Startup yarışmasında bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verilecek.

Mercedes-Benz Türk Startup 2018 yarışması için başvurular 25 Nisan 2018 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresine online olarak kabul edilecek. Mayıs 2017 tarihinde ön elemeler gerçekleşecekken, bu aşama kabul edilen startup ekipleri tüm masrafları Mercedes-Benz Türk tarafından karşılanan bir günlük eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumlarını hazırlanacak ve çalışmalar final jürisinin önüne gelerek değerlendirilecek. İlk 10’a kalan yarışmacılar Haziran-Temmuz aylarında StartUp Boost programına katılacaklar. Temmuz 2018’de ise Mercedes-Benz Türk Startup’ın kazananları düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak.

Mercedes-Benz Türk Startup yarışma sonuçları konusunda uzman jüri üyeleri tarafından belirlenecek

Mercedes-Benz Türk Startup’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor.

Sivil toplum kuruluşlarını temsilen;

Yaşama Dair Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Ali Çalışkan,

Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül,

Açık Inovasyon Derneği Küratör’ü Zehra Doruk’tan

Startup Hub’larını temsilen;

Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu,

StartersHub Genel Müdürü Çiğdem Toroman,

Medya grubunu temsilen;

Hürriyet Gazetesi Teknoloji Editörü Ahmet Can,

Startup Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Nilüfer Gözütok,

Akıllı Şehirler temasına uygun araştırma kuruluşunu temsilen;

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Danış,

Mercedes-Benz Türk’ten ise;

Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün

Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez

Mercedes-Benz Türk AR&GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna,

İş Geliştirme, Kanal Yönetimi, Veri Analitiği ve Inkübasyon Direktörü Didem Daphne Özensel

jüride bulunuyor.