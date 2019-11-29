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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Mercedes-Benz Türk Robocop projesi iki ödül kazandı

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Mercedes-Benz Türk Robocop projesi iki ödül kazandı

Mercedes-Benz Türk Robocop projesiyle Türkiye’nin bilişim ve teknoloji alanında deneyimli yayınlarından BThaber’in Bilişim Zirvesi’19 çatısı altında organize ettiği Teknoloji Kaptanları Ödülleri kapsamında “Maliyet İyileştirme Projesi” kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Robocop projesi ayrıca, Türkiye'nin perakende liderlerinin seçildiği IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi’nde de “Dönüştürücü Teknolojilerle İnovasyon” kategorisinde ikinci oldu.

Mercedes-Benz Türk Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar IT Grup Yöneticisi Demet Karaali, “Robocop projesini, IT operasyonları ve bayii destek ekibi içinde yer alan destek süreçlerini iyileştirmek için geliştirdik. Robocop, tüm Mercedes-Benz Türk bayileri kapsamında, 30'dan fazla uygulama için şifre yenileme ve kullanıcı yaratma & silme işlemlerini otomatize hale getiren bir akıllı asistan. Bayii süreçlerinin otomasyonuna ek olarak, şirket içi operasyonel işlerimizin otomatize hale gelmesinde birçok süreci bünyesine katmış durumda ve süreç porftöyünü sürekli olarak geliştiriyoruz. Proje içindeki en önemli inovasyon; yapay zekâ ve RPA (robotik süreç otomasyonu) teknolojilerinin kullanılması. Robocop, Mercedes-Benz Türk organizasyonunun perakende alanındaki ilk robotu olma özelliğinin yanı sıra global olarak Daimler organizasyonlarında bayii süreçlerini iyileştirmek için hayata geçirilmiş ilk ve tek robot olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu projemizle aynı yıl içerisinde iki ödüle birden layık görülmek bizlere gurur veriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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