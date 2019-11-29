Mercedes-Benz Türk Robocop projesi iki ödül kazandı
Mercedes-Benz Türk Robocop projesiyle Türkiye’nin bilişim ve teknoloji alanında deneyimli yayınlarından BThaber’in Bilişim Zirvesi’19 çatısı altında organize ettiği Teknoloji Kaptanları Ödülleri kapsamında “Maliyet İyileştirme Projesi” kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.
Robocop projesi ayrıca, Türkiye'nin perakende liderlerinin seçildiği IDC Türkiye Dijital Perakende Zirvesi’nde de “Dönüştürücü Teknolojilerle İnovasyon” kategorisinde ikinci oldu.
Mercedes-Benz Türk Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar IT Grup Yöneticisi Demet Karaali, “Robocop projesini, IT operasyonları ve bayii destek ekibi içinde yer alan destek süreçlerini iyileştirmek için geliştirdik. Robocop, tüm Mercedes-Benz Türk bayileri kapsamında, 30'dan fazla uygulama için şifre yenileme ve kullanıcı yaratma & silme işlemlerini otomatize hale getiren bir akıllı asistan. Bayii süreçlerinin otomasyonuna ek olarak, şirket içi operasyonel işlerimizin otomatize hale gelmesinde birçok süreci bünyesine katmış durumda ve süreç porftöyünü sürekli olarak geliştiriyoruz. Proje içindeki en önemli inovasyon; yapay zekâ ve RPA (robotik süreç otomasyonu) teknolojilerinin kullanılması. Robocop, Mercedes-Benz Türk organizasyonunun perakende alanındaki ilk robotu olma özelliğinin yanı sıra global olarak Daimler organizasyonlarında bayii süreçlerini iyileştirmek için hayata geçirilmiş ilk ve tek robot olma özelliğiyle de öne çıkıyor. Bu projemizle aynı yıl içerisinde iki ödüle birden layık görülmek bizlere gurur veriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.” dedi.
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