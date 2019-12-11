Mercedes-Benz Türk, Aydın’daki Yıldız Kızlar’la buluştu

Proje çerçevesinde kız çocuklarının eğitime katılımını artırma çalışmaları kapsamında, her yıl 1.000 lise öğrencisine burs veriliyor. Ayrıca üniversiteyi kazanan bursiyerlere de burs desteği devam ediyor. Bugün 60 ilde 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.200 Yıldız Kız burs alarak eğitimine devam ediyor.

Eğitim bursunun yanı sıra Her Kızımız Bir Yıldız projesinde, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Yıldız Kızlar’ın yaşadıkları iller de ziyaret ediliyor. 34’üncüsü Aydın’da düzenlenen söz konusu ziyaretlerde bursiyelerin katılımıyla bir kişisel gelişim atölyesi düzenleniyor. Bu atölyelerle Yıldız Kızlar’ın sosyal iletişimleri güçlenirken, özgüven, uyum ve kendini ifade edebilme becerilerine katkı sağlanıyor.

Yıldız Kızlar’ın üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere, Mercedes-Benz Türk StartUP projesi 2017 yılı finalistlerinden biri olan “Bir Bilene Sor” girişimi ile iş birliği yapıldı. Bunun yanı sıra proje kapsamında 2018 yılında başlanan kodlama eğitimlerinin içeriği geliştirilerek eğitim, öğrencilerin sonunda projeler ürettiği bir programa dönüştürüldü. Bu program ile öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği işlemsel ve analitik düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırmak, potansiyellerinin farkına varmalarını ve topluma faydalı bir ürün veya fikir ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlandı.

Bursiyerlerin yaşadıkları en önemli bariyerlerden birinin de İngilizce bilgisi olduğunu tespit eden Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda lisede burs almaya başlayıp üniversite eğitimine devam eden Yıldız Kızlar için online bir İngilizce kursu açtı.

Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor.