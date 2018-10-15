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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.10.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi faaliyete alındı

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Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi faaliyete alındı

Mercedes-Benz Türk, 2017 senesinde Aksaray Kamyon Fabrikası’nda temelini attığı, 8,4 milyon Avro’ya mal olan yeni AR-GE Merkezi’nin inşaatını tamamladı. Bu yatırım ile Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya’da bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına dâhil oldu.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2 bin kişiyi aşkın istihdamı ve yan sanayisi ile bölgenin en büyük istihdam kaynağı olma unvanını taşıyor. İç Anadolu Bölgesi’nde 1986 yılından bu yana yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu yeni AR-GE Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olma özelliğine sahip. 

Mercedes-Benz Türk’ün yeni AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan tüm kamyonların testlerinin başlangıç ve bitiş noktası olacak. Her bir test kamyonu tüm hava ve yol koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen 6 kategoride, toplamda 32 farklı güzergâh üzerinde; şehiriçi ortalama 100.000 km, şehirlerarası ise ortalama 250.000 km teste tabii tutulacak. AR-GE Merkezi’nin toplam alanı 40.000 m²’lik alanının 8.000 m²’lik bölümü kapalı kullanıma ayrılırken, 32.000 m²’lik bölümü ise açık kullanıma ayrılmış durumda.

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak donatılmış yeni AR-GE Merkezi’nde bulunan İş Hazırlama Atölyesi’nde kullanılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Karma Gerçeklik (Mixed-Reality) teknolojileri sayesinde, Daimler global ağı içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan AR-GE mühendisleri aynı anda beraber çalışabiliyorlar. Türk mühendisler, dünyanın diğer AR-GE merkezlerindeki meslektaşları ile sanal ortamda buluşarak henüz üretilmemiş bir parçayı 3 boyutlu şekilde gerçeğe en yakın haliyle, gerek araç üzerinde, gerekse yalın haliyle birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunabiliyor.

Gerçekçi model incelemeleri sanal ortamda daha kısa sürede; farklı parçaların birbirleriyle uyumu ve etkileri her türlü parametrede iş güvenliği riski, parça montaj-demontaj işlemleri, lojistik, prototip üretimi ve montaj maliyetleri olmaksızın gerçekleştiriliyor. Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda onay verilen parçalar tüm dünyada Mercedes-Benz yıldızlı kamyon ve otobüslerde kullanılıyor. AR-GE Merkezi bünyesinde bulunan Deneme Atölyesi’nde ise Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların haftanın altı günü boyunca gerçekleştirilen yol testleri için tüm faaliyetler yürütülürken aynı zamanda burulma testleri, dayanım testleri, dinamometre testleri, kabin üzerinde ve tekil basamak testleri ile kadran mili testleri gerçekleştiriliyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda faaliyete geçen yeni AR-GE Merkezi ile ilgili Süer Sülün şunları söyledi: “Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30’uncu yılını kutladığımız 2016 yılında Mercedes-Benz Türk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi artırmaya yönelik 113 milyon Avro’luk yatırım planımızı açıklamıştık. Mercedes-Benz Türk olarak, Aksaray’a yatırımımızı tam gaz sürdürüyoruz; Aksaray’da kurduğumuz vaha büyümeye devam ediyor. Ana şirketimiz Daimler AG’nin küresel AR-GE ağı içerisinde ‘yetkinlik merkezleri’ oluşturma stratejisine bağlı olarak üstlendiğimiz sorumluluklardan en yenisine imza atmış bulunuyoruz. 8,4 milyon Avro’luk yatırım ile geçtiğimiz sene temelini attığımız AR-GE Merkezimiz artık araç konseptinden konstrüksiyona, simülasyon ve araç testlerine kadar tüm araştırma ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi ile hizmet vermeye hazır. Yeni AR-GE Merkezimiz; kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleri ile birlikte Daimler AG’nin küresel ağı içerinde yer alıyor. Bu yeni merkezde AR-GE mühendislerimiz, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacaklar.”

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