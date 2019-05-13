Mercedes-Benz eCitaro: Şarj olan otobüs hayatımıza giriyor

Mercedes-Benz Future Bus konseptiyle yeni eCitaro eCitaro genel olarak gösterişten uzak, net ve belirgin hatlardan oluşan bir tasarıma sahip. Yenilenen ön tasarımına karşın görüş açıları ve aynaları birebir aynı olduğundan sürücü ve kullanım alanı değişikliklerinde uyum sorunu yaşanmıyor. Genel yapı elemanlarının güncel model ile aynı olması ise olası bir kazadaki tamir ve onarım sürecini kolaylaştırıyor. Kavisli tavan kapaklarına sahip orta koridorun yeni tavan döşemesi en belirgin yenilik olarak göze çarpıyor. Tavandaki döşeme elemanlarının sayısının azalması ve yeni havalandırma kanalı yapısıyla birlikte iç gürültü azalıyor ve bununla birlikte yolcuların konfor seviyesi daha da artıyor.

Elektrikli aks ve 12 modüllü batarya

Yeni eCitaro’da başarısını kanıtlamış ve optimize edilmiş olan aks kafasına entegre iki adet ZF AVE 130 elektromotordan oluşan elektrikli portal aks kullanılıyor. Motorlar 2 x 125 kW maksimum güç ve 2 x 485 Nm maksimum tork üretiyor. Motorlar 292 kWh kapasiteye kadar lityum-iyon bataryalar tarafından besleniyor. Bataryaların her biri 25 kWh olmak üzere 12 adet modülden oluşuyor. Tavana entegre edilen iki adet batarya modülü dışında dört adet batarya modülü de arka kısımda yer alıyor. İsteğe bağlı olarak tavana iki veya dört adet ilave batarya modülü eklenebiliyor. Maksimum sayı menzili uzatırken; daha az batarya tercihi ağırlığı ve satın alma maliyetini düşürerek yolcu kapasitesini arttırıyor, ama daha sık şarj etmeyi gerektiriyor.

12 batarya modülü ile donatılan standart donanımlı iki kapılı bir eCitaro’nun boş ağırlığı 14,1 ton iken; 75 koltuklu versiyonda izin verilen maksimum ağırlık 19,5 tona ulaşıyor.

Elektrikli şehir otobüslerinin çalışma menzili açısından karşılaştırılması oldukça zor. Mercedes-Benz konuya “en kötü senaryo” olarak yaklaşıyor ve bu nedenle zorlu şehir sürüş döngüsünü kullanıyor. Buna göre eCitaro yazın 170 km menzile, ideal koşullarda da ara şarj olmadan yaklaşık 280 km menzile ulaşabiliyor.





Esnek şarj teknolojileri farklı kullanıcı beklentilerini karşılıyor. Satış başlangıcı ile birlikte standart kablolu şarj çözümü sunuluyor. Bu amaçla otobüsün sağ ön tekerlek kemerinin üstündeki Combo-2 soket bulunuyor. Menzil uzatmak üzere ara şarj gerekli olması halinde ise ileride tavanda entegre bir kolektör sunulacak. Bu seçenek seri üretim başladıktan sonra kademeli olarak devreye alınacak. Tavanda bir sabit akım kolektörü (pantograf) ve şarj istasyonundan sabit akım toplayıcı olmak üzere iki farklı versiyon olacak.

Gelecek elektrikli

Batarya teknolojisi büyük bir hızla gelişirken eCitaro da gelecekteki batarya teknolojileriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Lityum-iyon bataryalarda yaşanacak olan gelişmeler gelecekte eCitaro’ya uyarlanabilir olacak. Bataryaların gelişmesiyle artacak olan batarya kapasitesine paralel olarak otobüslerin menzili de artacak.





Bunun dışında gelecekte katı pil olarak adlandırılan lityum-polimer pillerin de kullanılması öngörülüyor. Uzun servis ömrü ve yüksek enerji yoğunluğu ile öne çıkan lityum-polimer pillerle, Solo versiyonda 400 kWh ve körüklü versiyonda ise daha yüksek batarya kapasiteleri mümkün olabilecek. Yapısal olarak NMC pillerden (lityum-nikel-manganez-kobalt-oksit hücreleri) farklı olan katı piller şekil ve boyut olarak farklı olup hızlı şarja da uygun değil. Katı pillerle donatılan şehir otobüsleri farklı uygulamalarla uyum gösterebiliyor. Bu nedenle eCitaro gelecekte NMC veya katı pil seçenekleriyle sunulacak.

İlerleyen dönemlerde eCitaro'nun menzili, yakıt hücresi ile çalışan bir menzil uzatıcı ile desteklenerek arttırılacak. Bu teknoloji ara şarj gereksinimini ve bunun için gereken karmaşık altyapı çözümlerini ortadan kaldırırken eCitaro, içten yanmalı motora sahip şehir otobüslerinin yerini tamamen alabilecek.





eCitaro’nun tüm yol ve dayanım testleri Türkiye’de gerçekleştiriliyor

Mercedes-Benz eCitaro, 1908 yılında kurulan Mannheim Otobüs Fabrikası’nda üretiliyor. En güncel üretim teknikleri ve gelişmiş yöntemlerle üretim hattından çıkan her Citaro otobüs gibi kapsamlı kalite ve güvenlik kontrol süreçlerinin ardından fabrika içerisindeki test parkurunda test ediliyor. Mannheim’da üretilen bir eCitaro’nun tüm yol ve dayanım testleri ise Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

Ayrıca eCitaro’nun aşağıda belirtilen kapsamları Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde 40 kişilik bir ekip tarafından geliştiriliyor:

· Exterior: Komple yeni dış dizayn kapsamı, ön yüz kaplamaları ve tavan kaplamalarının tasarlanması

· Karoser: Özellikle akü taşıyıcılarının konumlandırıldığı tavan iskeletinin güçlendirilmesi ve akülerin korunması amacıyla uygun tavan kaplaması dizaynı

· Interior: Yeni tavan aydınlatma ve kaplama konseptlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi

· Araçta kullanılan tüm kablo demeti sistemlerinin ve diagnoz sistemlerinin adaptasyonu