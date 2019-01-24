Meizu'dan fiziksel tek bir tuşu dahi olmayan telefon
Çinli telefon üreticisi Meizu, düzenlemiş olduğu etkinlikte alışılmış akıllı telefon tasarımlarını geride bırakarak herhangi bir girişe ve porta sahip olmayan telefonunu tanıttı. Görünümüyle oldukça dikkat çeken cihaz standart akıllı telefonlardan çok daha farklı bir yapıya sahip.
Lansman sırasında teknik özelliklerinden çok yenilikçi tasarımını ön planda tutan şirket, cihazın yalnızca Snapdragon 845 işlemci ile geldiğini belirtti. Tek parça tasarıma sahip olan telefon 20 Megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya ve 5.99 inç boyutunda OLED ekrana sahip.
Herhangi bir şarj girişi bulunmayan Meizu Zero, kutusundan çıkan kablosuz şarj cihazıyla şarj edilebiliyor. Ses açma kapama işlemini ise telefonun içerisindeki sanal tuşlardan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dosya transferi durumuna Bluetooth 5.0 teknolojisiyle çözüm bulan şirket SIM kart yuvası yerine eSIM kullanıyor.
Üzerinde tek bir delik ve ya fiziksel tuş bulunmayan telefon, IP68 sertifikasına sahip. İlginç tasarımı sayesinde suya ve toza karşı kolayca baş edebilen Meizu Zero'nun henüz prototip aşamasında olduğunu da belirtelim.
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