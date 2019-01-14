Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatlar
Teknoloji üreticisi Meizu, yeni telefonlarını Türkiye pazarında satışa sundu. Şirketin orta seviye telefonları olan Meizu X8 ve Meizu Note 8 bakın hangi özelliklerle geliyor ve Türkiye fiyatı ne oldu?
Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiye'de. Snapdragon 710 işlemciden güç alan Meizu X8, 4 GB RAM'le geliyor ve 64 ila 128 GB depolama seçenekleri sunuyor. 6.15 inç'lik bir ekrana sahip olan cihaz böylece 1080x2220 piksel çözünürlük sunarken, diğer yandan 3210 mAh batarya kullanıyor. Meizu X8'in arka yüzünde çift kamera bulunuyor. Bu kameraların biri 12 MP, diğer ise 5 MP. Ön yüzde de 20 megapiksel kamera bulunuyor.
Gelelim Meizu'nun diğer orta seviye telefonuna... 4 GB RAM ile gelen ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri ile dikkat çeken cihaz, Türkiye'de sadece 64 GB'lık modeliyle satışta olacak. Snapdragon 632 işlemci kullanan ve 6 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip cihaz, 1080x2060 piksel çözünürlük sunuyor.
3600 mAh batarya kullanan telefonun arka yüzünde çift kamera yer alıyor. Bunlardan biri 12 MP, diğeri ise 5 MP. Ön yüzde de 8 megapiksel kamera yer alıyor.
Gelelim cihazların fiyatlarına... n11 üzerinden satışa sunulan Meizu X8 64 GB, 1999 TL'den satışa sunulurken, Meizu Note 8 64 GB ise 1699 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.
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