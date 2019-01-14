Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.01.2019 - 08:34, Son Güncelleme:

Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatlar

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Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiye'de! İşte tüm özellikleri ve fiyatlar

Teknoloji üreticisi Meizu, yeni telefonlarını Türkiye pazarında satışa sundu. Şirketin orta seviye telefonları olan Meizu X8 ve Meizu Note 8 bakın hangi özelliklerle geliyor ve Türkiye fiyatı ne oldu?

Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiye'de. Snapdragon 710 işlemciden güç alan Meizu X8, 4 GB RAM'le geliyor ve 64 ila 128 GB depolama seçenekleri sunuyor. 6.15 inç'lik bir ekrana sahip olan cihaz böylece 1080x2220 piksel çözünürlük sunarken, diğer yandan 3210 mAh batarya kullanıyor. Meizu X8'in arka yüzünde çift kamera bulunuyor. Bu kameraların biri 12 MP, diğer ise 5 MP. Ön yüzde de 20 megapiksel kamera bulunuyor.

Gelelim Meizu'nun diğer orta seviye telefonuna... 4 GB RAM ile gelen ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri ile dikkat çeken cihaz, Türkiye'de sadece 64 GB'lık modeliyle satışta olacak. Snapdragon 632 işlemci kullanan ve 6 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip cihaz, 1080x2060 piksel çözünürlük sunuyor. 

3600 mAh batarya kullanan telefonun arka yüzünde çift kamera yer alıyor. Bunlardan biri 12 MP, diğeri ise 5 MP. Ön yüzde de 8 megapiksel kamera yer alıyor. 

Meizu X8 ve Meizu Note 8 Türkiyede İşte tüm özellikleri ve fiyatlar


Gelelim cihazların fiyatlarına... n11 üzerinden satışa sunulan Meizu X8 64 GB, 1999 TL'den satışa sunulurken, Meizu Note 8 64 GB ise 1699 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. 

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